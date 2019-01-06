Google посвятил "дудл" новогодним праздникам

Новости Украины: Новогодние праздники отмечаются с 1 и даже не 14 января.

Череда выходных дней, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества, близится к завершению, однако в компании Google посвятили зимним праздникам изображение на главной странице – так называемый дудл. К слову, аналогичное решение 6 января в Google приняли и год назад.

Достаточно часто праздничные даты разбавлены рабочими, что вызывает ряд неудобств. Во-первых, трудно запланировать путешествия, поездки к родственникам. Во-вторых, будний день в окружении выходных обычно проходит малопродуктивно. При разработке проекта Минтруд обязательно учитывает соотношение рабочих и выходных дней, стараясь исключить прерывания одним будним нескольких нерабочих дней. В последнее время поступают законодательные предложения сделать 31 декабря – официальным праздником, и нерабочим днем.

В то же время некоторые народные избранники выступают с инициативой сократить зимние каникулы. Считая, что граждане и так слишком много отдыхают, а затяжные праздники негативно влияют на экономику страны. Но, согласно статистике, по количеству трудовых часов занятое российское население опережает большинство европейцев. При этом 71% жителей страны отрицательно относятся к отмене длинных зимних каникул. Пока такая радикальная мера в Госдуме не поддерживается....