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Парубий сообщил, когда Томос уже будет в Украине

Парубий сообщил, когда Томос уже будет в Украине
11:49 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поделился, что Томос доставят в Киев 7 января, его перенесут в трапезный храм Софии Киевской (Малая София).

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не стал раскрывать журналистам подробности доставки Томоса о предоставлении автокефалии украинской церкви в Киев, отметив лишь, что грамота будет в украинской столице уже в понедельник, 7 января.

"Очевидно, что мы не будем говорить обо всех подробностях передачи, но могу вас заверить, что в ближайшие дни, завтра Томос будет в Украине", - сказал А.Парубий журналистам в воскресенье в Стамбуле после церемонии вручения Томоса в соборе Святого Георгия в воскресенье.

Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 7 января совершит Божественную литургию в соборе Святой Софии. В совместной молитве запланировано участие президента Украины, председателя Верховной Рады, народных депутатов, членов Кабинета министров, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров. Во время богослужения в соборе Святой Софии будет находиться Томос.

Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию Томос

После литургии Томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8.00 до 18.00.

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Киев, Доставка, Андрей Парубий, Спикер ВР, Томос, Трапезный храм Софии Киевской, Малая София.
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