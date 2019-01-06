Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января

Новости Украины: 7 января отмечают один из 12 главных церковных праздников - Рождество Христово.

В Украине Рождество ежегодно отмечают 7 января. Во всех храмах в этот день совершаются праздничные рождественские литургии.

Традиции

По традиции, на Рождество за столом после праздничной службы в храме собирается вся семья, говоря вместо приветствия слова: "Христос Рождается! Славим его!". На этой трапезе разговляются, ведь 7 января – дата окончания поста, поэтому хозяйки на этот день готовили уже и мясные блюда.

Главным рождественским блюдом считается кутья - пшеничная или рисовая каша, смешанная с изюмом, маком, медом, орехами. Также на столе обязательно должен быть узвар – компот из сухофруктов.

Празднуют Рождество 12 дней, до Крещения Господня – 19 января. Этот период называется Святки. Приветствовать друг друга в эти дни принято словами: "Христос родился!" - "Славим Его!".

Также на Рождество Христово принято колядовать, а колядников одаривать деньгами и сладостями.

На этот праздник в каждом доме также выпекали пироги, пряники, колядки - изделия из ржаного пресного теста с начинкой, которыми угощали колядников.

Что нельзя делать на Рождество 7 января: