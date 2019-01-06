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Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января

Рождество 2019 : что нельзя делать 7 января
19:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: 7 января отмечают один из 12 главных церковных праздников - Рождество Христово.

В Украине Рождество ежегодно отмечают 7 января. Во всех храмах в этот день совершаются праздничные рождественские литургии.

Традиции

По традиции, на Рождество за столом после праздничной службы в храме собирается вся семья, говоря вместо приветствия слова: "Христос Рождается! Славим его!". На этой трапезе разговляются, ведь 7 января – дата окончания поста, поэтому хозяйки на этот день готовили уже и мясные блюда.

Главным рождественским блюдом считается кутья - пшеничная или рисовая каша, смешанная с изюмом, маком, медом, орехами. Также на столе обязательно должен быть узвар – компот из сухофруктов.

Празднуют Рождество 12 дней, до Крещения Господня – 19 января. Этот период называется Святки. Приветствовать друг друга в эти дни принято словами: "Христос родился!" - "Славим Его!".

Также на Рождество Христово принято колядовать, а колядников одаривать деньгами и сладостями.

На этот праздник в каждом доме также выпекали пироги, пряники, колядки - изделия из ржаного пресного теста с начинкой, которыми угощали колядников.

Приметы на 6 января канун Рождества, Сочельник

Что нельзя делать на Рождество 7 января:

  • ни одно из блюд на праздничном столе не должно остаться нетронутым;
  • заниматься уборкой и бытовыми делами – считается, что таким образом человек может привлечь несчастье в дом;
  • нельзя ругаться и сквернословить – так вы можете навредить и себе, и своим предкам, отобрав у них надежду на спасение;
  • гадать – это лучше сделать в любой другой день с Сочельника по 19 января, Крещение, кроме самого Рождества;
  • надевать старую одежду – таким образом можно привлечь бедность и несчастья;
  • отказывать в помощи нуждающимся – это считается одним из главных запретов;
  • не покупайте на второй день Рождества веревки, чтобы никогда в роду вашем не было повешенных;
  • не варите кисель на Рождество, чтобы не зазвать в дом покойника.
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