Рождество Христово-2019: как празднуют в Западной Украине

Новости Украины: В каких регионах Украины придерживаются древних традиций Сочельника и как они собственно отличаются.

Весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, сегодня, 6 января, отмечает Сочельник, обязательным обрядом которого является приготовление в этот день основного блюда праздничного ужина – рождественской кутьи.

12 блюд на Сочельник

К кутье на постный ужин обязательно готовят компот из сухофруктов. На столе, по традиции, должно быть 12 постных блюд в честь 12 апостолов. Кроме кутьи, на Сочельник готовят постный борщ, голубцы с пшеном, салат из квашеной или свежей капусты, тушат капусту с грибами, варят картошку или кашу, фасоль, лепят вареники с капустой, грибами, картофелем, вишней, маком и грушами, готовят грибную и уху, жарят грибы с луком.

На Ивано-Франковщине к постному борщу с грибами готовят "краплики" – вареники с мелко порезанным селедкой, заправленные жареным на масле луком. Обязательно делают постные голубцы с рисом, гречкой и грибами. А на Закарпатье жарят постные деруны (без яйца), готовят "галамбець" – колбаски из кукурузной каши с поджаренным на масле луком. На Волыни на рождественский стол подают борщ с грибами, картофель в "мундире". На Луганщине – пекут много пирогов с разными начинками.

К главному блюду – кутье – на Буковине добавляют халву. На Галичине кутью варят густую, как каша, и щедро заправляют орехами и маком. На Волыни кутью подают и густую (без компота), и жидкую.

В разных регионах Украины блюда на праздничных столах и в целом рождественские традиции имеют свои особенности. Однако, наиболее приближенными к традициям наших предков все же есть обряды Западной Украины.

Рождество на Волыни: Коляда в доме

Распространенной здесь есть древнее название "Коляда". Ею называют сноп, сено, а во многих селах и вечер перед Рождеством. Коляда приходила в дом с первой звездой. Верили, что тот, кто первым ее увидит, будет счастливым в следующем году. Ужинать садились как можно раньше. Считалось, что кто раньше поужинает, то раньше справится и с полевыми работами. За праздничным столом собиралась вся семья.

Во многих полесских селах, несмотря на то, что кутью готовили первой, потребляли ее последней. В семьях, где были пчелы, хозяин, пожевав кутью, плескал нею из ложки на потолок – "чтобы пчелы лепились".

За праздничным столом нужно было отведать все блюда, приготовленные к празднику. С этим связывали благополучие и благосостояние семьи. Относительно спиртного – когда-то на Коляду его не употребляли.

По окончании ужина снова произносили молитву "Отче наш". Рождественскую свечу тушили, ставили в рожь или пшеницу в углу вместе с кутьей. Все блюда оставляли на столе. Верили, что ночью придут все умершие члены семьи пробовать праздничные блюда.

Рождество в Закарпатье: карачун и бобальки

В этой области Украины переплелись бойкивски, лемковские, гуцульские и венгерские мотивы. Жители Закарпатья называют канун Рождества "Карачун". Эта традиция происходит еще со времен язычников, поэтому рождественский калач носит аналогичное название. Хозяйки готовят его только три раза в зимние праздники и держат на праздничном столе.

На Закарпатье ужинать начинают также с первой звездой. Кутью здесь варят в основном в горных районах, а вот в закарпатских низинах кутья не является обязательным блюдом. Жители низин готовят бобальки – запеченные и пропаренные шарики теста посыпанные маком и орехами. Многие начинают ужин именно с них.

На Закарпатье также чтят память об умерших родственниках. Для них на подоконник помещают бокал с вином и ломтем хлеба сверху.

В первый день Рождества колядуют только ребята. Девушки идут колядовать на второй день, а вертеп уже ходит на третий день Рождества и по-закарпатски называется бетлегем.

Рождество на Буковине: ложка углу – к потолку

На Буковине колядуют три дня – с 6 по 8 января. Праздничный ужин здесь также начинается достаточно рано.

Как и на Волыни, на Буковине во время ужина хозяин первую ложку кутьи подбрасывает к потолку – на хороший урожай и достаток меда.

На Буковине и Ивано-Франковской, например, в Сочельник под стол кладут сено, "чтобы скот и овцы водились". Стол посыпают зерном, потом застилают белой скатертью, а на каждый угол кладут чеснок. Говорят, он оберегает от злой силы и болезней. Перед ужином зажигают свечу за умерших и читают "Отче наш".

Вторым блюдом после углу на Буковине считают густой компот из сушеницы – из груш, яблок, слив. На стол подают картофельный постный салат с луком, отваренную и перемолотую фасоль, домашний хлеб, пироги и кисель.

В память об умерших предков праздничный стол не убирают, а на подоконник ставят кутью.

Рождество на Галичине: только с дидухом

Без преувеличения – в этом регионе наиболее тщательно придерживаются традиций празднования Рождества. Здесь и 12 блюд, и чеснок на краях стола, и солома на полу.

Празднование Рождества в Галичине не проходит без дидуха. Это символ урожая и предков в виде ржаного, пшеничного или овсяного переплетенного снопа. Его сжигают на третий день.

А еще жители Львова до сих плетут пауков из соломы, потому что верят, что именно эти животные скрывали место рождения Иисуса. По поверью, если женщина не может родить ребенка, она может стать над таким плетеным пауком, и он ей поможет. Их вешают и над входом, и над иконами. К слову, этот обычай особенно популярен на Лемковщине, хотя сохранился и Киевской области.

Несмотря на то, что традиции празднования в разных регионах Украины имеют свои особенности, светлый праздник Рождества Христова объединяет чрезвычайно теплая семейная атмосфера, а еще радость общения со всей семьей, которая в этот день обязательно собирается вместе.