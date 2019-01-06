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Геращенко о получении Томоса: Едва ли не впервые мы объединились в радости

Геращенко о получении Томоса: Едва ли не впервые мы объединились в радости
23:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Геращенко считает, что Томос это сильнейший стимул идти дальше.

Вручение Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины является стимулом для всех нас работать дальше над исторической победой, которая должна объединять.

Так прокомментировала первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, это важное событие на своей странице в Facebook.

 "Это прекрасный стимул для всех нас, для власти, общества, и дальше вместе работать над следующей положительной новостью, исторической победой, которая должна объединять. Общий успех, общая радость - сильнейший стимул идти дальше. Своим, проевропейским, проукраинским путем ", - написала Геращенко.

Она отметила, что украинцы научились объединяться во время беды. Так было на Майдане, так было, когда началась война РФ против Украины.

"Едва ли не впервые мы объединились в радости. Православные, католики, мусульмане, верующие других конфессий, атеисты, те, кто верят в Перуна, и буддисты - все поздравляют Украину в эти дни с историческим событием. И радуются. Какое это счастье, когда страну объединяет радость и положительная, хорошая новость. Как остро нам этого не хватает", - добавила вице-спикер.

Она также поздравила соотечественников с этим событием. "И не мое, прочитанное в фб ленте, но понравилось, то повторю у кого-то заимствованное: россияне уже смирились с тем, что 1 января вынуждены вместе с нами праздновать ДР С.Бандеры. Теперь навеки 6 января будут праздновать не Сочельник, а наш Томос и наше Рождество ", - процитировала она.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. В воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отслужили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Ирина Геращенко, Автокефалия, Томос, ПЦУ.
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