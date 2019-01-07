Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом

В ближайшие сутки большая часть территория Украины будет находиться под влиянием холодного воздуха, сообщает Укргидрометцентр.
В южной части и восточных областях ожидается снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 7-12°, днем 1-6° мороза.
На остальной территории без осадков, только на Волыни, Львовщине, Карпатах и Закарпатье во второй половине дня снег, местами метель с порывами южного ветра 15-20м/с, температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.
На дорогах Украины гололедица.
В Киеве во вторник без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, умеренный ; температура ночью 11-13°, днем 7-9° мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 января самая высокая температура днем была 7,1° тепла в 1998г., самая низкая ночью 26,6° мороза в 1935г.
Прогноз погоды на воскресенье, 6 января, в городах Украины:
Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов