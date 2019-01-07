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Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом

Погода на 8 января: в Украине морозы с небольшим снегом
13:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Украиной прокатится январский мороз со снегами на восточной и южной части и с порывами сильного ветра в Карпатах.

В ближайшие сутки большая часть территория Украины будет находиться под влиянием холодного воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

В южной части и восточных областях ожидается снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 7-12°, днем 1-6° мороза.

На остальной территории без осадков, только на Волыни, Львовщине, Карпатах и Закарпатье во второй половине дня снег, местами метель с порывами южного ветра 15-20м/с, температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.

На дорогах Украины гололедица.

В Киеве во вторник без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, умеренный ; температура ночью 11-13°, днем 7-9° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 января самая высокая температура днем была 7,1° тепла в 1998г., самая низкая ночью 26,6° мороза в 1935г.

Прогноз погоды на воскресенье, 6 января, в городах Украины:

  • Ужгород – днем -6...-8, ночью -12...-14, небольшой снег
  • Львов – днем -4...-6, ночью -11...-13, небольшой снег
  • Ивано-Франковск – днем -5...-7, ночью -11...-13, небольшой снег
  • Тернополь – днем -5...-7, ночью -9...-11, небольшой снег
  • Черновцы – днем -3...-5, ночью -9...-11, небольшой снег
  • Хмельницкий – днем -5...-7, ночью -9...-11, небольшой снег
  • Луцк – днем -3...-5, ночью -9...-11, небольшой снег
  • Ровно – днем -5...-7, ночью -9...-11, небольшой снег
  • Житомир – днем -5...-7, ночью -9...-11, солнечно
  • Винница –днем -7...-9, ночью -9...-11, пасмурно
  • Одесса –днем -3...-5, ночью -7...-8, небольшой снег
  • Николаев – днем -3...-5, ночью -7...-9, небольшой снег
  • Херсон – днем -3...-5, ночью -7...-9, небольшой снег
  • Симферополь – днем 0...-2, ночью -2...-4, пасмурно
  • Кропивницкий – днем -7...-9, ночью -11...-13, пасмурно
  • Черкассы – днем -8...-10, ночью -10...-12, пасмурно
  • Чернигов –днем -8...-10, ночью -12...-14, солнечно
  • Сумы – днем -9...-11, ночью -12...-14, солнечно
  • Полтава – днем -8...-10, ночью -11...-13, пасмурно
  • Днепр – днем -7...-9, ночью -9...-11, пасмурно
  • Запорожье – днем -5...-7, ночью -7...-9, небольшой снег
  • Донецк – днем -6...-8, ночью -8...-10, небольшой снег
  • Луганск –днем -6...-8, ночью -9...-11, небольшой снег
  • Харьков – днем -8...-10, ночью -10...-12, небольшой снег
  • Киев – днем -6...-8, ночью -9...-11, небольшой снег

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Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.  Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов

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Украина, Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Прогноз погоды.
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