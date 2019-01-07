В декабре 2018 года НАПК нашло 111 корупционных нарушений

Новости Украины: В последний месяц 2018 года Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд 59 админпротоколов, в Нацполицию, НАБУ и прокуратуру - 37 выводов о выявленных признаках уголовных правонарушений.

В отношении политических партий в декабре Нацагентство составило и направило в суд 12 админпротоколов за нарушение в порядке представления отчета партий в соответствии со ст. 212-21 КУоАП, сообщили в пресс-службе НАПК.

"По результатам проверок в 13 из 69 проверенных деклараций выявлены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а также установлены признаки умышленного непредставления 24 деклараций", - отметили в НАПК.

8 протоколов составлено за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, 2 - о декларировании недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов, 19 протоколов - за несоблюдение должностными лицами требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.