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НАПК возьмется за декларации чиновников Укрэнерго и ГФС

НАПК возьмется за декларации чиновников Укрэнерго и ГФС
14:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нацагентство по предупреждению коррупции проверит декларации должностных лиц “Укрэнерго” и ГФС.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверки деклараций должностных лиц ГП "НЭК Укрэнерго" и Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Начаты проверки деклараций в отношении должностных лиц ГП "НЭК Укрэнерго" и Государственной фискальной службы Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, будут проверяться декларации, представленные директором по развитию рынка и обслуживанию клиентов ГП "НЭК Укрэнерго" Андреем Немировским за 2016 и 2017 годы; начальником Департамента экономической безопасности Укрэнерго Сергеем Тоцким за 2017 год; начальником отдела исследования рынков цен и поставщиков товаров и услуг Укрэнерго Мариной Безруковой за 2016 и 2017 годы и первым заместителем начальника Главного управления Государственной фискальной службы Украины в г. Киеве Игорем Скороходом за 2015 год (исправленной), а также за 2016 и 2017 годы.

В НАПК уточнили, что решение о проведении полных проверок пяти деклараций, представленных тремя из указанных должностных лиц, принято на основании обращения народного депутата Украины о возможном отражение в этих декларациях недостоверных сведений, а также на основании ст. 50 Закона Украины «О предотвращении коррупции» - относительно трех деклараций, представленных одним должностным лицом.

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Сообщается также, что НАПК завершило полную проверку декларации за 2015 год (исправленной), представленной народным депутатом Украины VIII созыва Михаилом Хмелем, по результатам которой не выявлено фактов несоответствия данных, наличия конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.

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Укрэнерго, Декларации, ГФС, НАПК.
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