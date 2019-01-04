Депутат Киевсовета не задекларировал две квартиры

Новости Украины: НАПК установило в декларации депутата Киевского горсовета Харчука недостоверные сведения на более 2,6млн грн, уведомила правоохранителей.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) утвердило обоснованный вывод о декларировании недостоверных сведений депутатом Киевского городского совета

ом и уведомило об этом органы прокуратуры, Национальной полиции и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Так, Национальное агентство выявило признаки уголовного преступления по результатам проверки декларации за 2016г, поданной Сергеем Харчуком, депутатом Киевского городского совета. Установлено, что депутат не указал в декларации сведения о двух свои квартирах, одна из которой, площадью 48м2, расположена в г.Полтава, а другая, площадью 87м2, - в г.Карловы Вары, Чехия", - сообщает пресс-служба НАПК в пятницу утром.

Декларант также не указал и неверно отметил свои доходы, сведения о которых содержатся в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов (о суммах доходах, начисленных физическим лицам налоговыми агентами, и/или суммы доходов, полученных самозанятыми лицами, а также размер удержанного налога с доходов физических лиц).

"Общая сумма недостоверных сведений составляет 2 634 780,33 грн", - подытожили в Нацагентстве.

Также по признакам умышленного непредставления деклараций НАПК утвердило еще 4 обоснованных вывода. Среди чиновников, которые не подали предусмотренные законом Украины "О предотвращении коррупции" декларации, представители территориальных органов Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции, Главного управления статистики, а также Государственной архивной службы Украины.

Напомним, Нацагентство по предотвращению коррупции обнаружило в отчетах трех политических партий признаки уголовного преступления, факты переданы Нацполиции.