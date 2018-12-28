НАПК утвердило правила контроля за деньгами на агитацию кандидатов в президенты

Новости Украины: Нацагентство по предотвращению коррупции согласовало порядок контроля за использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции согласовало Порядок контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Основной целью принятия Порядка является выявление фактов нарушения законодательства по вопросам формирования и использования средств избирательных фондов, а также определение механизма взаимодействия органов контроля между собой и с распорядителями счетов избирательных фондов", — говорится в сообщении.

Порядок определяет процедуру осуществления ЦИК и банками, в которых открыты счета избирательных фондов, контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины.

Также документом определен механизм осуществления Национальным агентством контроля за соблюдением требований Закона Украины "О выборах Президента Украины" относительно финансирования предвыборной агитации кандидатов.

"Положения настоящего Порядка призваны, среди прочего, реализовать законодательные полномочия Национального агентства по осуществлению государственного контроля за своевременностью представления отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов на выборах Президента Украины, полнотой таких отчетов и достоверности включенных в них сведений", — цитирует пресс-служба члена Национального агентства Наталью Корчак.

Как отмечается, согласно Закону Украины "О выборах Президента Украины" НАПК осуществляет контроль за соблюдением требований этого закона относительно финансирования предвыборной агитации кандидатов на пост Президента Украины.