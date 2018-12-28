Правительство сохранит нейтралитет во время выборов президента и парламента

Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что главной его задачей на посту будет проведение честных и демократических выборов в 2019 году.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что формирование приоритетов развития Украины на следующие 5 лет будет зависеть от того, как пройдут очередные выборы президента и парламента в 2019 году.

Гройсман также заявил, что его главной задачей как премьер-министра Украины на данный момент является проведение честных, прозрачных и демократических выборов. Он пообещал, что правительство сохранит нейтралитет коалиционного правительства во время предвыборного процесса.

Премьер готов к атаке серьезного популизма и пока все будут бороться за рейтинги, он будет бороться за Украину.

По его словам, никто не застрахован от очередной порции популизма перед выборами. При этом Гройсман отметил, что украинцы - очень умные и мудрые люди и каждый из нас должен очень серьезно над различными красивыми словами, которые мы слышим, подумать, и тогда все будет нормально.

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила начало с 31 декабря избирательного процесса очередных выборов Президента Украины, назначенных на воскресенье, 31 марта 2019 года. Как отмечается в ранее утвержденном календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента, назначенных на 31 марта 2019 года, выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения на пост главы государства и представления кандидатами документов в ЦИК продлится с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года. Перед подачей в Центризбирком документов кандидат или партия, которая его выдвинула, должны внести денежный залог в размере 2,5 млн гривен.