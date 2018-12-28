Скачать
Пятница, 28.12.2018
Украинцы назвали главное событие и политика года
Украинцы назвали главное событие и политика года
Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Биатлонистка Джима признана лучшей спортсменкой декабря в Украине
Биатлонистка Джима признана лучшей спортсменкой декабря в Украине
Instagram изменил способ просмотра ленты
Instagram изменил способ просмотра ленты

Правительство сохранит нейтралитет во время выборов президента и парламента

Правительство сохранит нейтралитет во время выборов президента и парламента
14:21 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что главной его задачей на посту будет проведение честных и демократических выборов в 2019 году.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что формирование приоритетов развития Украины на следующие 5 лет будет зависеть от того, как пройдут  очередные выборы президента и парламента в 2019 году.

Гройсман также заявил, что его главной задачей как премьер-министра Украины на данный момент является проведение  честных, прозрачных и демократических выборов. Он пообещал, что правительство сохранит нейтралитет коалиционного правительства во время предвыборного процесса.

Премьер готов к атаке серьезного популизма и пока все будут бороться за рейтинги, он будет бороться за Украину.

По его словам, никто не застрахован от очередной порции популизма перед выборами. При этом Гройсман отметил, что украинцы - очень умные и мудрые люди и каждый из нас должен очень серьезно над различными красивыми словами, которые мы слышим, подумать, и тогда все будет нормально.

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила начало с 31 декабря избирательного процесса очередных выборов Президента Украины, назначенных на воскресенье, 31 марта 2019 года. Как отмечается в ранее утвержденном календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента, назначенных на 31 марта 2019 года, выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения на пост главы государства и представления кандидатами документов в ЦИК продлится с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года. Перед подачей в Центризбирком документов кандидат или партия, которая его выдвинула, должны внести денежный залог в размере 2,5 млн гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Проведение, Владимир Гройсман, Президентские выборы 2019, Парламентские выборы 2019, Честные, Демократические.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для длинных ногтей (Фото)
03 "Беременная" Настя Каменских взорвала сеть
04 Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
05 Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год
В Украине создадут новую административно-территориальную систему: Гройсман назвал сроки
Когда изменят административно-территориальную систему
Премьер прогнозирует среднюю зарплату в 10,5 тыс: прошлогодний прогноз сбылся
Премьер прогнозирует среднюю зарплату в 10,5 тыс
Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе в год Свиньи
Новый год 2019: что должно быть на праздничном столе в год Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь