Скачать
Пятница, 21.12.2018
Украина получила транш МВФ: международные резервы превысили $20 млрд
Украина получила транш МВФ: международные резервы превысили $20 млрд
Украина предлагает 27 декабря провести видеоконференцию ТКГ
Украина предлагает 27 декабря провести видеоконференцию ТКГ
Главные спортивные победы Украины в 2018 году
Главные спортивные победы Украины в 2018 году
Назначен первый штраф за &quot;нелегальный&quot; запуск спутников
Назначен первый штраф за "нелегальный" запуск спутников

В НАПК обнаружили нарушения в отчетах трех партий

В НАПК обнаружили нарушения в отчетах трех партий
12:04 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нацагентство по предотвращению коррупции обнаружило в отчетах трех политических партий признаки уголовного преступления, факты переданы Нацполиции.

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что в трех отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2018 год обнаружило признаки уголовного преступления. В агентстве сообщили, что подтверждающие данную информацию материалы уже отправили в Нацполицию.

Согласно результатам анализа отчетов партий, "ВО " Батькивщина", "Украинское объединение патриотов -УКРОП" и "Социал-демократическая партия" специально предоставляли недостоверные сведения. Сообщается, что это нарушение, указанное в ч. 1 статьи 159-1 Уголовного кодекса Украины.

Часть 1 статьи 159 (Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В пресс-службе НАПК уточнили, что в Нацполицию направлены 3 материала в отношении "ВО"Батькивщина" и по два материала относительно "Социал-демократической партии" и партии "УКРОП".

 Напомним, пресс-служба НАПК в четверг, 20 декабря заявила о нападении на их помещение. Группа неизвестных ворвалась в здание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и была задержана полицией. В НАПК не уточнили деталей инцидента, лишь отметили, что "действия, совершенные сегодня группой лиц в помещении центрального органа исполнительной власти, считаем недопустимыми".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Батькивщина, Признаки, Укроп, Уголовное преступление, Социал-демократическая партия, НАПК, Отчеты партий.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Погода на праздничные выходные: температурные "качели" и снег
03 На Азовском море создадут военную базу
04 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
05 Стало известно, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: температурные &quot;качели&quot; и снег
Погода на праздничные выходные
Экономика Украины постепенно выходит из тени: новый отчет МЭРТ
Экономика Украины постепенно выходит из тени
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Надя Дорофеева полезла целоваться к бывшей жене Потапа
Надя Дорофеева полезла целоваться к бывшей жене Потапа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь