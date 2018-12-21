В НАПК обнаружили нарушения в отчетах трех партий

Новости Украины: Нацагентство по предотвращению коррупции обнаружило в отчетах трех политических партий признаки уголовного преступления, факты переданы Нацполиции.

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что в трех отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2018 год обнаружило признаки уголовного преступления. В агентстве сообщили, что подтверждающие данную информацию материалы уже отправили в Нацполицию.

Согласно результатам анализа отчетов партий, "ВО " Батькивщина", "Украинское объединение патриотов -УКРОП" и "Социал-демократическая партия" специально предоставляли недостоверные сведения. Сообщается, что это нарушение, указанное в ч. 1 статьи 159-1 Уголовного кодекса Украины.

Часть 1 статьи 159 (Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В пресс-службе НАПК уточнили, что в Нацполицию направлены 3 материала в отношении "ВО"Батькивщина" и по два материала относительно "Социал-демократической партии" и партии "УКРОП".

Напомним, пресс-служба НАПК в четверг, 20 декабря заявила о нападении на их помещение. Группа неизвестных ворвалась в здание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и была задержана полицией. В НАПК не уточнили деталей инцидента, лишь отметили, что "действия, совершенные сегодня группой лиц в помещении центрального органа исполнительной власти, считаем недопустимыми".