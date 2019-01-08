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ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины

ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
18:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Комиссия зарегистрировала кандидатами на должность Президента народного депутата Сергея Каплина, самовыдвиженца Виталия Скоцика, выдвиженца от "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко и выдвиженца от партии "Объединение "Самопоміч" Андрея Садового.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины. Такое решение принято на заседании во вторник.

В частности, ЦИК зарегистрировала кандидатами на должность Президента народного депутата Сергея Каплина, самовыдвиженца Виталия Скоцика, выдвиженца от "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко и выдвиженца от партии "Объединение "Самопоміч" Андрея Садового.

Как сообщалось, в Украине 31 декабря начался избирательный процесс очередных выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года.

Выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения на пост главы государства и представление кандидатами документов в ЦИК продлится до 3 февраля 2019 года.

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Перед подачей в Центризбирком документов кандидат или партия, которая его выдвинула, должні внести денежный залог в размере 2,5 млн гривень.

Регистрация кандидатов в президенты продлится по 8 февраля включительно.

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Выборы, ЦИК, Президентские выборы, Центральная Избирательная Комиссия, Выборы в президенты Украины.
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