ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины

Новости Украины: Комиссия зарегистрировала кандидатами на должность Президента народного депутата Сергея Каплина, самовыдвиженца Виталия Скоцика, выдвиженца от "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко и выдвиженца от партии "Объединение "Самопоміч" Андрея Садового.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины. Такое решение принято на заседании во вторник.

В частности, ЦИК зарегистрировала кандидатами на должность Президента народного депутата Сергея Каплина, самовыдвиженца Виталия Скоцика, выдвиженца от "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко и выдвиженца от партии "Объединение "Самопоміч" Андрея Садового.

Как сообщалось, в Украине 31 декабря начался избирательный процесс очередных выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года.

Выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения на пост главы государства и представление кандидатами документов в ЦИК продлится до 3 февраля 2019 года.

Перед подачей в Центризбирком документов кандидат или партия, которая его выдвинула, должні внести денежный залог в размере 2,5 млн гривень.

Регистрация кандидатов в президенты продлится по 8 февраля включительно.