Скачать
Вторник, 08.01.2019
&quot;Герой Украины&quot;: Порошенко высоко оценил вклад Филарета в Украинскую церковь
"Герой Украины": Порошенко высоко оценил вклад Филарета в Украинскую церковь
Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины
Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
Медики объяснили, что означают разговоры во сне
Медики объяснили, что означают разговоры во сне

В первую неделю года от кори умер первый ребенок

В первую неделю года от кори умер первый ребенок
22:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: За неделю в Украине корью заболело более 2 тысяч, среди которых большинство – дети.

С 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года корью в Украине заболели более двух тысяч человек, от осложнений кори один ребенок умер. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

"С 28 декабря 2018 по 3 января 2019 корью в Украине заболели уже 2 305 человек — 966 взрослых и 1 339 детей, о чем свидетельствуют оперативные данные Центра общественного здоровья МЗ Украины. ... С начала 2019 года от осложнений кори умер ребенок. Минздрав Украины выражает соболезнования родным". - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2018 году корью заболели 54 481 человек (20 204 взрослых и 34 277 детей), 16 из них умерли от последствий этого заболевания.

"Среди умерших - те, кто не имели прививки вообще или необходимого их количества. Вакцинация – единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - отметили в министерстве.

В Минздраве отмечают, что больше всего болеют корью именно в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший.

Так, по результатам прошлого года самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (всего 11 873 человека: 3 378 взрослых и 8 495 детей), Ивано-Франковской (всего 5 617 человек: 1 496 взрослых и 4121 ребенок), Закарпатской (всего 4 733 человека: 988 взрослых и 3 745 детей), Тернопольской (всего 3 658 людей: 1 268 взрослых и 2 390 детей), Винницкой (всего 3 422 человек: 1 212 взрослых и 2 210 детей) и Черновицкой (всего 3 384 человека: 1 117 взрослых и 2 267 ребенка) областях.

Корь в Украине: количество заболевших достигло более 2 тысяч

"По состоянию на 3 января 2019 года в Украине имеются 809 073 доз вакцин против кори, паротита и краснухи, включая 392 200 доз вакцин КПК производства США, которые были направлены в регионы Украины. Приоритетной является поставка вакцин в западные области, где сейчас регистрируется больше всего случаев заболевания корью", - отметили в Минздраве.

В министерстве рекомендуют в случае отсутствия в медучреждении вакцины обращаться к главному врачу медучреждения или в департамент/управление здравоохранения соответствующей области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Смертность, Корь, Вирус, Вакцинация, Министерство здравоохранения Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России
03 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
04 Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
05 ВНО-2019: открыта регистрация на пробное тестирование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Елизавета II предоставила престижное звание новому члену королевской семьи
Елизавета II предоставила престижное звание новому члену королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь