В первую неделю года от кори умер первый ребенок

Новости Украины: За неделю в Украине корью заболело более 2 тысяч, среди которых большинство – дети.

С 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года корью в Украине заболели более двух тысяч человек, от осложнений кори один ребенок умер. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

"С 28 декабря 2018 по 3 января 2019 корью в Украине заболели уже 2 305 человек — 966 взрослых и 1 339 детей, о чем свидетельствуют оперативные данные Центра общественного здоровья МЗ Украины. ... С начала 2019 года от осложнений кори умер ребенок. Минздрав Украины выражает соболезнования родным". - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2018 году корью заболели 54 481 человек (20 204 взрослых и 34 277 детей), 16 из них умерли от последствий этого заболевания.

"Среди умерших - те, кто не имели прививки вообще или необходимого их количества. Вакцинация – единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - отметили в министерстве.

В Минздраве отмечают, что больше всего болеют корью именно в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший.

Так, по результатам прошлого года самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (всего 11 873 человека: 3 378 взрослых и 8 495 детей), Ивано-Франковской (всего 5 617 человек: 1 496 взрослых и 4121 ребенок), Закарпатской (всего 4 733 человека: 988 взрослых и 3 745 детей), Тернопольской (всего 3 658 людей: 1 268 взрослых и 2 390 детей), Винницкой (всего 3 422 человек: 1 212 взрослых и 2 210 детей) и Черновицкой (всего 3 384 человека: 1 117 взрослых и 2 267 ребенка) областях.

"По состоянию на 3 января 2019 года в Украине имеются 809 073 доз вакцин против кори, паротита и краснухи, включая 392 200 доз вакцин КПК производства США, которые были направлены в регионы Украины. Приоритетной является поставка вакцин в западные области, где сейчас регистрируется больше всего случаев заболевания корью", - отметили в Минздраве.

В министерстве рекомендуют в случае отсутствия в медучреждении вакцины обращаться к главному врачу медучреждения или в департамент/управление здравоохранения соответствующей области.