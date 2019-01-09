Украинцы смогут жениться повторно без развода

Министерство юстиции Украины предложило украинцам воспользоваться новой услугой. Теперь супружеские пары имеют возможность повторно провести юбилейную церемонию бракосочетания.
В пресс-службе Минюста Украины сообщается, что услуга будет предоставляется отделами государственной регистрации актов гражданского состояния по всей Украине.
Отмечается, что влюбленные даже после 25 или 50 лет брака смогут напомнить себе о самом счастливом дне в жизни.Такую услугу могут заказать как семейные пары, так и их родные или друзья.
В министерстве объяснили, что на церемонии семейным парам вручат свидетельство о браке, но в нем будет стоять отметка "повторно".
Напомним, с 2016 года в Украине действует услуга "брак за сутки". Министр юстиции Украины Павел Петренко отметил, что новая услуга стала популярной и очень востребованной среди украинцев. Чтобы воспользоваться сервисом "Брак за сутки", необходимо выбрать на сайте Минюста аккредитованный субъект, который оказывает эту услугу, и подготовить документы, в частности подать соответствующее заявление, где указать дату и время бракосочетания, локацию и дополнительные сервисы, которые хотели бы получить, а также паспорт.
Ранее, в Минюсте отметили, что пары, которые поженились с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления.