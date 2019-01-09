Украинцы смогут жениться повторно без развода

Новости Украины: Украинским супружеским парам разрешили повторно проводить обряды бракосочетания, при этом не подавая документы на развод.

Министерство юстиции Украины предложило украинцам воспользоваться новой услугой. Теперь супружеские пары имеют возможность повторно провести юбилейную церемонию бракосочетания.

В пресс-службе Минюста Украины сообщается, что услуга будет предоставляется отделами государственной регистрации актов гражданского состояния по всей Украине.

Отмечается, что влюбленные даже после 25 или 50 лет брака смогут напомнить себе о самом счастливом дне в жизни.Такую услугу могут заказать как семейные пары, так и их родные или друзья.

В министерстве объяснили, что на церемонии семейным парам вручат свидетельство о браке, но в нем будет стоять отметка "повторно".

Напомним, с 2016 года в Украине действует услуга "брак за сутки". Министр юстиции Украины Павел Петренко отметил, что новая услуга стала популярной и очень востребованной среди украинцев. Чтобы воспользоваться сервисом "Брак за сутки", необходимо выбрать на сайте Минюста аккредитованный субъект, который оказывает эту услугу, и подготовить документы, в частности подать соответствующее заявление, где указать дату и время бракосочетания, локацию и дополнительные сервисы, которые хотели бы получить, а также паспорт.

Ранее, в Минюсте отметили, что пары, которые поженились с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления.