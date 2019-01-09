Поздравления Степану с днем ангела

Степан очень тонко подмечает чужие недостатки и долго помнит обиды, отчего лучше не иметь его своим врагом.
Из профессий Степану больше всего подойдут творческие: модельер, художник, архитектор.
Мужчины с этим именем очень бережливы, любят копить на черный день. Женятся, как правило, несколько раз. Муж из него выходит ревнивый, да и сам зачастую может дать повод супруге для сомнений в нем. Заботы о детях перекладывает, как правило, на жену.
Степан, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Добрый ангел коснулся крылом тебя,
И с именинами тихонечко поздравил,
И мы тебе желаем счастья, радости, тепла,
Придерживайся, Степан, жизненных правил.
Пускай удача рядышком шагает,
Пускай друзья надёжные тебя окружают,
Пускай в душе всегда поёт весна,
Будь уверенным в себе всегда.
Сегодня праздник светлый и красивый,
Наш Степан отмечает именины,
Мы шлём тебе пламенный привет,
Ты отличный парень, это не секрет.
Искренне желаем радости и счастья,
Пусть тебя минуют все ненастья,
Пускай задуманное сбудется,
Пусть всё плохое позабудется.
Желаю счастья Степе я,
Чтоб рядом верные друзья
Всегда с тобою находились,
Чтоб близкие тобой гордились,
Чтобы сбылись твои желанья,
Чтоб было женское вниманье,
Всегда достойным оставайся,
И только чаще улыбайся!
С именинами Вас поздравляю, Степан!
Никогда чтобы в жизнь не пришел к Вам обман!
И пусть сердце у Вас будет полным любви,
Чтоб сбывались красивые, сладкие сны!
И надежда пускай никогда не умрет,
Пусть в душе вместе с ней счастье вечно живет!
Обойти вам желаю печали и беды,
Чтоб искомые сразу нашлись все ответы!
Степан, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!