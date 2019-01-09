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Поздравления Степану с днем ангела

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Поздравления Степану с днем ангела
11:20 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Ежегодно, в этот день, 9 января, чтят память великомученика Степана. Все мальчики и мужчины, носящие это имя, празднуют День Ангела.

Степан очень тонко подмечает чужие недостатки и долго помнит обиды, отчего лучше не иметь его своим врагом.

Из профессий Степану больше всего подойдут творческие: модельер, художник, архитектор.

Мужчины с этим именем очень бережливы, любят копить на черный день. Женятся, как правило, несколько раз. Муж из него выходит ревнивый, да и сам зачастую может дать повод супруге для сомнений в нем. Заботы о детях перекладывает, как правило, на жену.

Степан, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

 

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

 

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Добрый ангел коснулся крылом тебя,

И с именинами тихонечко поздравил,

И мы тебе желаем счастья, радости, тепла,

Придерживайся, Степан, жизненных правил.

Пускай удача рядышком шагает,

Пускай друзья надёжные тебя окружают,

Пускай в душе всегда поёт весна,

Будь уверенным в себе всегда.

Сегодня праздник светлый и красивый,

Наш Степан отмечает именины,

Мы шлём тебе пламенный привет,

Ты отличный парень, это не секрет.

Искренне желаем радости и счастья,

Пусть тебя минуют все ненастья,

Пускай задуманное сбудется,

Пусть всё плохое позабудется.

Желаю счастья Степе я,

Чтоб рядом верные друзья

Всегда с тобою находились,

Чтоб близкие тобой гордились,

 

Чтобы сбылись твои желанья,

Чтоб было женское вниманье,

Всегда достойным оставайся,

И только чаще улыбайся!

С именинами Вас поздравляю, Степан!

Никогда чтобы в жизнь не пришел к Вам обман!

И пусть сердце у Вас будет полным любви,

Чтоб сбывались красивые, сладкие сны!

 

И надежда пускай никогда не умрет,

Пусть в душе вместе с ней счастье вечно живет!

Обойти вам желаю печали и беды,

Чтоб искомые сразу нашлись все ответы!

Степан, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

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