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Как и когда правильно щедровать и посевать на Старый Новый год
Как и когда правильно щедровать и посевать на Старый Новый год

Как и когда правильно щедровать и посевать на Старый Новый год

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Как и когда правильно щедровать и посевать на Старый Новый год
12:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В ночь на 14 января в Украине встречают Старый Новый год, который также называют Щедрым вечером.

С давних времен на новогодние и рождественские праздники в Украине принято колядовать, посевать и щедровать. С этими праздниками связано много традиций и разных нюансов.

Как правильно щедровать?

Щедруют девушки вечером 13 января. Делать это они могут до самой полуночи. Щедровальники ходят по домам и поздравляют всех с наступающим праздником, поют щедровки, желая благополучия и счастья, здоровья и процветания.

В этот день народ традиционно накрывал богатые столы, главным блюдом считается щедрая кутья. Готовят пироги, блины, вареники и гостинцы для щедрующих. Считается, что после заката солнца начинает проказничать нечистая сила. Потому щедровки стают своеобразной защитой дома и хозяев от нечисти.

Как и кто должен посевать на Старый Новый год?

Посевать же начинали с самого утра 14 января. На Старый Новый год и День святого Василия утром ходят посевать мальчики-посевальники, засыпая зерном дома родственников, соседей и знакомых. Есть поверие, что первым на Старый Новый год домой должен зайти мужчина — тогда будет и хороший урожай, и скот здоровый, и в доме лад. Всем засевальникам принято давать деньги, часть которых они могут отдать в церковь на пожертвования. Считается, что зерно посевальников нельзя выметать до заката солнца.

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Зерно для посевания обязательно насыпали в рукавицы или тканенвой мешочек. Но сейчас часто зерна носят просто в карманах. Засевать можно любым зерном - пшеницей, ячменем, рожью или рисом.

Как в случае щедрования, так и посевания, сначала нужно попросить хозяев пустить в дом. После завершения ритуала щедровальникам и посевальщикам было принято давать угощения - сладости, фрукты. В последнее время в ходу стали и деньги.

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