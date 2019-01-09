Погадать на короля: самые популярные гадания на картах на Старый Новый год 2019

Новости Украины: Одним из самых распространенных гаданий, в связи со своей простотой и своеобразностью, стали гадания на картах.

Различные способы гадания изобретены очень давно, еще до появления письма и книг. Магия и ритуалы были одной из первобытных форм религии. Человек использовал различные символы, чтобы предсказать свое будущее. Одним из самых распространенных гаданий, в связи со своей простотой и своеобразностью, стали гадания на картах.

Изобретение карт приписывается и египтянам, и индийцам, и грекам. Если верить основной версии то, карты были известны уже в XII веке в Восточной Азии, в Китае. В Европу карты попали именно оттуда. Первое упоминание о картах в европейском мире появилось, по одним данным в Испании, по другим - во Франции.

Вначале, оно и понятно, карты использовались для игры, пасьянсов, для приятного времяпровождения. Однако затем заметили, что их можно использовать для предсказания будущего. Таким образом и стали появляться различные способы и виды гаданий на картах. Гадание таким способом наиболее просто и результаты довольно точны. Для самого гадания необходима колода из 36 (иногда из 52) карт, стол для расклада и, собственно, сам гадающий.

Издавна гаданиями владел как минимум один член семьи и, как правило, это была самая старшая женщина. Перед крупной покупкой или продажей, перед посевом или сбором урожая, а также перед сватовством, эту женщину просили погадать на удачный исход дела. Потому что значение гаданию раньше предавалось большое.

Любое гадание на картах можно считать простым и доступным, особенно, если техника расклада не предполагает сложных комбинаций. На 36 игральных картах можно гадать только при условии, что до этого они были не играны и вообще не попадали в руки к посторонним, то есть к ним прикасался только гадающий.

В идеале надо купить новую колоду. Лучше, чтобы карты были бумажными, а не пластиковыми. При этом многие гадалки рекомендуют для каждого вида гаданий иметь отдельную колоду.

Во многих карточных гаданиях важно правильно выбрать "свою" карту, то есть карту, которая в гадании будет обозначать вас:

для молодых незамужних женщин и девушек - выбирают бубновую Даму,

для женщин замужних в возрасте от 25 до 50 лет - червовую Даму,

для пожилых женщин старше 50 лет- трефовую Даму.

для мужчин соответствующего статуса и возраста аналогично выбирают Королей.

Пиковые король и дама соответственно означают соперника и соперницу, в качестве своей карты их обычно не загадывают.

Расклад "Что было, что будет, чем сердце успокоится" известный с давних пор, он не только позволит узнать прошлое и будущее, но также даст вам важный совет как исправить ту или иную неприятную для вас ситуацию. К этому раскладу прибегали еще наши прабабушки, правда толкование значений карт несколько видоизменилось, чтобы стать понятнее современному человеку, но суть осталась прежней.

Гадание лучше всего проводить в темное время суток. Тщательно перетасуйте колоду из 36 карт. Снимите на себя левой рукой и разложите пять первых карт перед собой на столе. Затем снова снимите левой рукой и разложите очередные пять карт на столе поверх предыдущих. Проделайте то же действие еще раз и одну карту выложите отдельно. В итоге у вас получится пять стопок карт по три штуки в каждой и одна карта в стороне. Первая стопка карт вам расскажет о Вас, ваших чертах характера и текущем настроении. Вторая стопка поведает вам о том, что вас больше всего сейчас заботит, о чем вы тревожитесь. Третья стопка расскажет о вашем доме, о близком и родном окружении. Четвертая - о том, что было. Пятая - о том, что будет. И последняя одиночная карта - о том, чем закончится задуманное вами дело, и именно она даст вам самый главный совет. Можно попробовать более "легкий" вариант этого расклада: раскладывайте по три карты на вопросы "Что было? что есть? что будет?" и одну карту на вопрос "чем дело кончиться".

Самые распространенные значения карт:

червонная масть: верность, дружба, любовь, честь, правда, добродетель;

бубновая масть: богатство; благополучная, обеспеченная и веселая жизнь;

трефовая масть: неприятности, скандальное происшествие, скука, потери, бесчестье, болезни, неверность.

пиковая масть: удача в любом начинании и успех в обществе.

Значение каждой карты: Черви Туз - любовное письмо. Король - страстный человек. Дама - невеста. Валет - приятный гость. Десятка - известие о любви. Девятка - любовное объяснение. Восьмерка -удовольствие. Семерка - веселье. Шестерка - веселая дорога. Бубны Туз - письмо. Король - молодой человек, жених, несчастный любовник. Дама - молодая девушка, ветреная женщина. Валет - денежные хлопоты. Десятка - подарок. Девятка - препятствие. Восьмерка - ненависть. Семерка - неверность. Шестерка - веселая дорога. Трефы Туз - ложный слух. Король - женатый человек, верный друг. Дама - замужняя женщина. Валет - удача в делах. Десятка - большие деньги. Девятка - маленькие деньги. Восьмерка - обман. Семерка - известие из казенного дома. Шестерка - бесполезная дорога. Пики Туз - печальное письмо, известие о смерти. Король - враг. Дама - злая женщина, сплетница. Валет - сплетни, неприятные хлопоты. Десятка - болезнь. Девятка - потеря друга. Восьмерка - измена, печаль. Семерка - ссора. Шестерка - несчастливая дорога, поздняя дорога.

Гадание на одиночную карту поможет получить ответ на конкретный вопрос или ответить сбудется ли ваше желание или нет. Возьмите колоду карт, сосредоточьтесь на своем желании или вопросе, достаньте из тщательно перетасованной стопы одну из карт.

Вы можете использовать обычную колоду на 36 карт или колоду Таро на 78. Таро - это колода карт, известная в своем теперешнем виде с XVI века. С тех самых пор колода Таро состоит из 78 карт, разделяющихся на две основные группы: 22 карты, называемые Старшими Арканами, что представляют определенные сюжеты из жизни, и 56 карт Младших Арканов. Младшие Арканы предшественники современных игральных карт.

Далее вам следует правильно истолковать карты. Если речь идет о Таро, то в толковании могут помочь сами карты и то что на них изображено. Более детальное толкование можно изучить в специальной литературе или на тематических сайтах.