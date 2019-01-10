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Четверг, 10.01.2019
Будничная культура Китая: толпа как искусство (Фото)
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Будничная культура Китая: толпа как искусство (Фото)

Что мы знаем о китайцах? Во-первых, их много. Во-вторых, они похожи друг на друга. И еще они очень дисциплинированные. Это все, что требуется, чтобы устраивать впечатляющие акции, когда на площадь выходят тысячи людей и ухитряются встать точно там, где нужно. А их утренние занятия гимнастикой… Полчища китайцев по всей стране замирают в одной позе в едином порыве быть здоровыми. Про военные парады и говорить нечего.
moya-planeta.ru
Фото: pixabay.com
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