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Украинские стартапы представлены на крупнейшей в мире выставке электроники

Украинские стартапы представлены на крупнейшей в мире выставке электроники
07:30 Сегодня Телеграф Посольство Украины в США Фото: Facebook

Новости Украины: Восемь стартапов представляют Украину на выставке потребительской электроники "CES-2019" в Лас-Вегасе.

Восемь украинских стартапов в 2019 году представляют Украину на одной из наибольших в мире выставок потребительской электроники "Consumer Electronics Show-2019", проходящей в Лас-Вегасе (штат Невада), сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Украина представлена собственным технологическим павильоном "Ukraine Tech Pavilion" на одной из крупнейших в мире выставок потребительской электроники "Consumer Electronics Show-2019", которая с 8 по 11 января проходит в г.Лас-Вегас (штат Невада)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что стартапы представляют различные идеи и разработки от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D принтера.

"Участие украинских компаний в таком масштабном мероприятии как CES-2019 свидетельствует о важности развития инновационного вектора в сотрудничестве Украины с США и о заинтересованности со стороны потенциальных инвесторов в украинских идеях", - отметили в посольстве.

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стартапы, CES 2019, Ukraine Tech Pavilion, Consumer Electronics Show-2019.
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