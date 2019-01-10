Кабмин на заседании рассмотрит перенос рабочих дней в 2019 году

Новости Украины: Кабинет министров Украины рассмотрит распоряжение о переносе рабочих дней в 2019 году, которое предложит министр соцполитики Андрей Рева.

Кабинет министров соберется в четверг и рассмотрит распоряжение об освобождении Оксаны Маркаровой от исполнения обязанностей правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций и распоряжение о переносе рабочих дней в 2019 году. Этот вопрос есть в повестке дня заседания, обнародованном на Правительственном портале.

Министр социальной политики Андрей Рева предложит коллегам принять распоряжение о переносе рабочих дней в 2019 году. Министр внутренних дел Арсен Аваков будет инициировать согласование перечня земельных участков, относящихся к землям обороны, на которых планируется строительство жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы и членов их семей.

Чиновники также планируют утвердить постановление о требованиях к членам конкурсной комиссии по определению претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета государственного банка, а также Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на выборах Президента Украины.

В повестке дня принятие изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания и обеспечения функционирования Республиканского центра лечения и реабилитации последствий нейротравмы.