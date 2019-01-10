Скачать
Четверг, 10.01.2019
Гололед и снег: водителей предупреждают об осложнении погодных условий
Гололед и снег: водителей предупреждают об осложнении погодных условий
В Нафтогазе объяснили, почему система субсидий требует проверки
В Нафтогазе объяснили, почему система субсидий требует проверки
Украинки узнали соперниц на старте Australian Open
Украинки узнали соперниц на старте Australian Open
Смс поздравления со Старым Новым годом 2019
Смс поздравления со Старым Новым годом 2019

Кабмин на заседании рассмотрит перенос рабочих дней в 2019 году

Кабмин на заседании рассмотрит перенос рабочих дней в 2019 году
10:42 Сегодня Телеграф Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Кабинет министров Украины рассмотрит распоряжение о переносе рабочих дней в 2019 году, которое предложит министр соцполитики Андрей Рева.

Кабинет министров соберется в четверг и рассмотрит распоряжение об освобождении Оксаны Маркаровой от исполнения обязанностей правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций и распоряжение о переносе рабочих дней в 2019 году. Этот вопрос есть в повестке дня заседания, обнародованном на Правительственном портале.

Министр социальной политики Андрей Рева предложит коллегам принять распоряжение о переносе рабочих дней в 2019 году. Министр внутренних дел Арсен Аваков будет инициировать согласование перечня земельных участков, относящихся к землям обороны, на которых планируется строительство жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы и членов их семей.

Чиновники также планируют утвердить постановление о требованиях к членам конкурсной комиссии по определению претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета государственного банка, а также Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на выборах Президента Украины.

Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине

В повестке дня принятие изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания и обеспечения функционирования Республиканского центра лечения и реабилитации последствий нейротравмы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабинет Министров Украины, Заседание, Повестка дня, Перенос рабочих дней в 2019 году.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
02 Официальные курсы Национального банка Украины на 10 января
03 Цены на нефть рухнули после подорожания
04 Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году
05 Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
Супрун предостерегла украинцев от Путина и холестерина
Супрун предостерегла украинцев от Путина и холестерина
Париж заявил о поддержке протестов &quot;желтых жилетов&quot; из-за рубежа
Париж заявил о поддержке "желтых жилетов" из-за рубежа
Красивые поздравления со Старым Новым годом в прозе
Красивые поздравления со Старым Новым годом в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь