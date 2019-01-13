Старый Новый год 2019: поздравления для ваших близких в стихах

Это еще один повод продлить очарование новогоднего праздника! Из-за разницы между Юлианским и Григорианским календарями мы имеем возможность снова отпраздновать Новый год 14 января в более спокойной обстановке, нежели это было в последний день года. Для тех, кто хочет оригинально поздравить с праздником Старого Нового года всех своих друзей, родных и любимых, предлагаем поздравления в стихах.
Новый год пришел! Ура!
Веселимся - дубль два:
Старый Новый год идет,
Счастье в каждый дом несет!
Пусть все сбудутся желанья,
Прозвучат в любви признанья,
Волшебство произойдет
В этот Старый Новый год!
Вот и снова Новый год!
Пусть и старым он зовется,
Вам в нём точно повезет,
А печаль вас не коснется!
Пусть же счастье и любовь
В вашей жизни будут рядом.
Пусть удача вновь и вновь
Вас ласкает нежным взглядом!
Желаний снова много накопилось,
На помощь мчится старый новый год!
Пускай все то, что в "новый" не случилось,
Сегодня точно в срок произойдет!
Поздравляю, поздравляю!
Старый Новый год пришел!
И сердечно вам желаю,
Жить красиво, хорошо.
С настроением отличным
Каждый день свой начинать,
Чтоб в делах и жизни личной
Было все всегда на пять!
Ты старый Новый год всегда
В кругу семьи встречай,
Чтоб обошла ваш дом беда,
А жизнь была, как рай,
Своих ты близких береги,
Им радости дари,
Укрой любимых от пурги,
Живи, люби, твори!
Провожали, провожали,
А он снова тут как тут.
Старый Новый год-проказник,
Проложил в дома маршрут.
С Новым годом поздравляем
И желаем вам любви,
Безграничного везенья,
Крепкой, радостной семьи,
Волшебства, здоровья, смеха
И нескучных вечеров.
Пусть же Дед Мороз исполнит
Все желания из снов.