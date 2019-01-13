Старый Новый год 2019: поздравления для ваших близких в стихах

Новости Украины: Старый Новый год - это второй шанс отметить Новый год 2019 для тех, кто не успел в первый раз.

Это еще один повод продлить очарование новогоднего праздника! Из-за разницы между Юлианским и Григорианским календарями мы имеем возможность снова отпраздновать Новый год 14 января в более спокойной обстановке, нежели это было в последний день года. Для тех, кто хочет оригинально поздравить с праздником Старого Нового года всех своих друзей, родных и любимых, предлагаем поздравления в стихах.

Новый год пришел! Ура!

Веселимся - дубль два:

Старый Новый год идет,

Счастье в каждый дом несет!

Пусть все сбудутся желанья,

Прозвучат в любви признанья,

Волшебство произойдет

В этот Старый Новый год!

Вот и снова Новый год!

Пусть и старым он зовется,

Вам в нём точно повезет,

А печаль вас не коснется!

Пусть же счастье и любовь

В вашей жизни будут рядом.

Пусть удача вновь и вновь

Вас ласкает нежным взглядом!

Желаний снова много накопилось, На помощь мчится старый новый год! Пускай все то, что в "новый" не случилось, Сегодня точно в срок произойдет!

Поздравляю, поздравляю! Старый Новый год пришел! И сердечно вам желаю, Жить красиво, хорошо. С настроением отличным Каждый день свой начинать, Чтоб в делах и жизни личной Было все всегда на пять!