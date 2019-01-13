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Старый Новый год 2019: поздравления для ваших близких в стихах

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Старый Новый год 2019: поздравления для ваших близких в стихах
19:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Старый Новый год - это второй шанс отметить Новый год 2019 для тех, кто не успел в первый раз.

Это еще один повод продлить очарование новогоднего праздника! Из-за разницы между Юлианским и Григорианским календарями мы имеем возможность снова отпраздновать Новый год 14 января в более спокойной обстановке, нежели это было в последний день года. Для тех, кто хочет оригинально поздравить с праздником Старого Нового года всех своих друзей, родных и любимых, предлагаем поздравления в стихах. 

Новый год пришел! Ура!

Веселимся - дубль два:

Старый Новый год идет,

Счастье в каждый дом несет!

Пусть все сбудутся желанья,

Прозвучат в любви признанья,

Волшебство произойдет

В этот Старый Новый год!

Вот и снова Новый год!

Пусть и старым он зовется,

Вам в нём точно повезет,

А печаль вас не коснется!

Пусть же счастье и любовь

В вашей жизни будут рядом.

Пусть удача вновь и вновь

Вас ласкает нежным взглядом!

Желаний снова много накопилось,

На помощь мчится старый новый год!

Пускай все то, что в "новый" не случилось,

Сегодня точно в срок произойдет!

 
 

Поздравляю, поздравляю!

Старый Новый год пришел!

И сердечно вам желаю,

Жить красиво, хорошо.

С настроением отличным

Каждый день свой начинать,

Чтоб в делах и жизни личной

Было все всегда на пять!

Ты старый Новый год всегда

В кругу семьи встречай,

Чтоб обошла ваш дом беда,

А жизнь была, как рай,

Своих ты близких береги,

Им радости дари,

Укрой любимых от пурги,

Живи, люби, твори!

Красивые поздравления со Старым Новым годом в прозе

Провожали, провожали,

А он снова тут как тут.

Старый Новый год-проказник,

Проложил в дома маршрут.

С Новым годом поздравляем

И желаем вам любви,

Безграничного везенья,

Крепкой, радостной семьи, 

Волшебства, здоровья, смеха

И нескучных вечеров.

Пусть же Дед Мороз исполнит

Все желания из снов.

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