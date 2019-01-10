Красивые поздравления со Старым Новым годом в прозе

Новости Украины: Самые лучшие варианты поздравлений в прозе со Старым Новым годом-2019.

С 13 на 14 января отмечается Старый Новый год, который в народе также знают как Меланки и Василия.

Короткие, красивые и смешные поздравления, которыми можно поднять настроение в этот праздник родным и друзьям

Пусть старый Новый год войдет в твою жизнь вместе с новыми грандиозными идеями, феерическими планами, а веселье, смех, радость станут неотъемлемой частью чудесной жизни.

Поздравляем со Старым Новым Годом, который пришел, чтобы проверить, как справился с этим праздником его новый молодой предшественник и чтобы еще раз пожелать вам счастливых и радостных дней, наполненных интересными и важными событиями!

Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

Пусть в старый Новый год сердце снова поверит в чудеса, а душа откроет дверь для новых приключений и надежд. Желаю оставить всё грустное и плохое за плечами, взять в новый год с собой мечту и продолжать свой путь с любовью и отличным настроением.

Поздравляю тебя с возвращением в новогоднюю сказку, пусть она будет для тебя доброй и подарит череду сбывшихся желаний, чтобы успех преследовал тебя повсюду и радость, пришедшая с праздником, оставалась всегда с тобой.

Старый Новый год — уникальный и необычный праздник. Так пускай он укрепит вашу дружбу со старыми друзьями, но принесет множество новых возможностей, планов и начинаний!

Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.

Желаю в Старый Новый год встретить не только удачу, радость и счастье, а и распрощаться с прошлым, которое не позволяет нам наслаждаться настоящим!

Пусть старый новый год принесет много новых впечатлений в кругу старых друзей. Пускай стол будет богатым, гости — веселыми, бокалы — полными, тосты — оригинальными, а пожелания — искренними.