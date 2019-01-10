Когда правильно щедровать и посевать

Новости Украины: С давних времен на новогодние и рождественские праздники у нас принято колядовать, посевать и щедровать.

Если вы хотите отпраздновать рождественские праздники по украинским традициям, предлагаем почитать, когда правильно колядовать, щедровать и посевать в Украине.

Посевалки очень похожи на щедровки, но поются на Праздник святого Василия. По текстам можно понять, когда и что петь: в щедровках есть ключевые слова "добрый вечер" или "щедрый вечер", а в посевалках — "Сею, сею, посеваю" и упоминается святой Василий.

В некоторых регионах Украины щедруют на старый Новый год – 13-14 января, однако в некоторых и накануне Крещения, 18 января.

Когда посевают в Украине

Посевают (засевают) на Старый Новый год (на Василия), 14 января утром. По традиции, посевать должны мальчики, поскольку в народе считали, что первым на Новый год должен был зайти в дом мужчина, чтобы все было хорошо. Засевали зерном – рожью или пшеницей.

Как и кто должен посевать на Старый Новый год?

На Старый Новый год и День святого Василия утром ходят посевать мальчики-посевальники, засыпая зерном дома родственников, соседей и знакомых. Есть поверие, что первым на Старый Новый год домой должен зайти мужчина — тогда будет и хороший урожай, и скот здоровый, и в доме лад. Всем засевальникам принято давать деньги, часть которых они могут отдать в церковь на пожертвования. Считается, что зерно посевальников нельзя выметать до заката солнца.