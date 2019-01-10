Скачать
Четверг, 10.01.2019
Евросоюз призвал Россию немедленно освободить украинских моряков
Евросоюз призвал Россию немедленно освободить украинских моряков
Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Селезнев присоединился к Малаге
Селезнев присоединился к Малаге
Когда правильно щедровать и посевать
Когда правильно щедровать и посевать

Когда правильно щедровать и посевать

Смотрите фото (3)
Когда правильно щедровать и посевать
15:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: С давних времен на новогодние и рождественские праздники у нас принято колядовать, посевать и щедровать.

Если вы хотите отпраздновать рождественские праздники по украинским традициям, предлагаем почитать, когда правильно колядовать, щедровать и посевать в Украине.

Посевалки очень похожи на щедровки, но поются на Праздник святого Василия. По текстам можно понять, когда и что петь: в щедровках есть ключевые слова "добрый вечер" или "щедрый вечер", а в посевалках — "Сею, сею, посеваю" и упоминается святой Василий.

В некоторых регионах Украины щедруют на старый Новый год – 13-14 января, однако в некоторых и накануне Крещения, 18 января.

Когда посевают в Украине

Посевают (засевают) на Старый Новый год (на Василия), 14 января утром. По традиции, посевать должны мальчики, поскольку в народе считали, что первым на Новый год должен был зайти в дом мужчина, чтобы все было хорошо. Засевали зерном – рожью или пшеницей.

Щедрый вечер 2019: приметы и гадания на Старый Новый год

Как и кто должен посевать на Старый Новый год?

На Старый Новый год и День святого Василия утром ходят посевать мальчики-посевальники, засыпая зерном дома родственников, соседей и знакомых. Есть поверие, что первым на Старый Новый год домой должен зайти мужчина — тогда будет и хороший урожай, и скот здоровый, и в доме лад. Всем засевальникам принято давать деньги, часть которых они могут отдать в церковь на пожертвования. Считается, что зерно посевальников нельзя выметать до заката солнца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Старый новый год, Щедровки, Посевалки, 14 января, 13 января, Посевалки на Старый Новый год, Когда щедровать, Щедровки на Старый Новый год, Старый Новый год 2019, Когда посевать, Как правельно посевать, Праздник святого Василия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цены на нефть рухнули после подорожания
02 Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
03 Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
04 Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне
05 Официальные курсы Национального банка Украины на 10 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Кравцов стал главой правления &quot;Укрзализныци&quot;
Кравцов стал главой правления "Укрзализныци"
Афиша интересных событий в Украине на 12-13 января
Афиша интересных событий в Украине на 12-13 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь