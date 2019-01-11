Порошенко: объем украиноязычной литературы в книжных магазинах достиг 78%

Новости Украины: Введение языковых квот на радио и телевидении так же дало положительные результаты.

Украиноязычные книги и брошюры в магазинах составляют почти 78% от общего объема, в то же время русскоязычные - лишь 15%. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время общения с жителями Здолбунова Ривненской области, сообщает пресс-служба главы государства .

"Нам всегда говорили, что мы не способны конкурировать с российскими книжными магазинами. В украинских магазинах сейчас наконец появилось много изданий на украинском языке ... Изменилась нация, изменилась страна, и каждый из вас чувствует. И сегодня украиноязычные книги и брошюры составляют почти 78% от общего объема. Русскоязычные, знаете, сколько? 15% ... Всегда они (русскоязычные книги - ред.) превышали. Мы жили как колония в оккупации», - сказал Порошенко.

«Наконец появилось украинское медийное пространство, украиноязычное. Говорят - как квоты? Есть же свобода слова, свобода говорить на любом языке. Говорить - да, но информационное пространство заполнять - друзья мои, на украинском языке. Почему? Потому что так предусмотрено лицензией. Не хотите? Езжайте в Россию и общайтесь на русском. Никто вам не запрещает», - отметил Президен.