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В Минобороны уточнили, сколько будут получать украинские военные

В Минобороны уточнили, сколько будут получать украинские военные
09:04 Сегодня Телеграф mil.gov.ua

Новости Украины: Офицеры и солдаты, которые больше всего рискуют будут получать повышенное денежное содержание.

В 2019 году значительно возрастет уровень денежного содержания украинских военнослужащих. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил в интервью "Урядовому кур'єру".

"Например, командир бригады в Сухопутных войсках получал до недавнего времени примерно 18 тысяч, вскоре будет получать более 25 тысяч, а в морской пехоте и ДШВ - почти 28 тысяч гривен. Обычный солдат получал минимум 7,3 тысячи гривен, а теперь - более 10 тысяч", - заявил министр обороны.

Повысили денежное содержание офицерам, солдатам, которые находятся на боевых постах и больше рискуют. К примеру, экипажи боевых машин - танка, БМП, БТР и т. п. на поле боя - объекты опасности, потому что противник пытается уничтожить в первую очередь их. И такие экипажи должны получать больше.

Как увеличили выплаты военным в 2019 году: цифры Минобороны

"Этот подход считаю правильным, и его будет реализовывать в ближайшее время. Увеличим выплаты летному составу и специалистам, которые гарантируют безопасность полетов. Постараемся эту категорию лучше обеспечить жильем. Всего в 2019-м планируем завершить реформу жилищного обеспечения в армии", - рассказал Стапан Полторак.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, Степан Полторак, ООС.
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