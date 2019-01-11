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Секс по-новому: в Украине начали действовать революционные изменения в Уголовный кодекс

Секс по-новому: в Украине начали действовать революционные изменения в Уголовный кодекс
14:29 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Украине начали действовать революционные изменения в Уголовном кодексе о согласии на секс, которые уже вызвали множество вопросов у украинцев.

Сегодня, 11 января, вступили в силу нашумевшие нормы об уголовном наказании за секс без обоюдного согласия. Значит ли это, что можно будет посадить за решетку парня за случайную связь на дискотеке и будут ли верить заявителям на слово?

Речь идет о принятом Верховной Радой 6 декабря 2017 года Законе о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (№4952).

Новый закон меняет определение понятия “изнасилование” и расширяет круг потенциальных обвиняемых в принуждении к сексу.

Если ранее изнасилование предполагало физическое насилие, угрозы или беспомощное положение, то в новом варианте, который вступил в силу сегодня, 11 января, все максимально детализировано и с акцентом на обоюдное согласие:

“Совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего (изнасилование)”.

Предусмотрена теперь уголовная ответственность и для женщин-насильниц. Такие случаи хоть и редко, но случаются. Если вину докажут, то за изнасилование мужчины женщина может загреметь за решетку на пять лет.

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Предыдущая уголовная статья о принуждении к сексу применялась, только если потерпевший материально или по службе зависим от агрессора. Закон ввел отдельную норму “принуждение к сексу” без всяких условий - то есть потенциальным подозреваемым может быть не только начальник на работе, но кто угодно. Наказание - штраф до 850 грн или арест до полугода.

Впервые вводится уголовная ответственность за секс с малолетними независимо от их согласия. Достаточно, чтобы ему или ей было меньше 14 лет, а правонарушителю — больше. За такое можно получить от 5 до 15 лет лишения свободы

С появлением новых норм уходит в прошлое стереотип о "супружеском долге": если жена или муж не хочет заниматься сексом, принуждать нельзя. Раньше за такие дела правоохранители и браться не хотели.

Среди прочего, этот закон дополняет Уголовный кодекс новой главой об ограничительных мерах в отношении лиц, совершивших домашнее насилие.

Также устанавливается, что домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении настоящего или бывшего супруга или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, которое приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, потери работоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни потерпевшего, наказываются общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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Также законом устанавливается, что принуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшей наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Принуждение лица к вступлению в брак или к продолжению принудительно заключенного брака, или к вступлению в сожительство без заключения брака, или к продолжению такого сожительства, или побуждение с этой целью лица к перемещению на территорию другого государства, чем то, в котором оно проживает, наказываются арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

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Изнасилование, Уголовный кодекс, Насилие, Уголовная ответственность, Секс.
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