Святки 2019: обряды, заговоры и гадания для девушек Святки начинаются от Рождества Христова и продолжаются до Крещенского сочельника. Ранее они связывались со временем начала увеличения светового дня - солнцеворота. Испокон веков славянские девушки устраивали различные обряды и гадания на Святки, чтобы привлечь удачу, деньги, любовь в свой дом. Считается, что именно Святки обладают мощнейшим магическим зарядом, энергетикой и покровительством духов, поэтому в период с Рождества (7 января) и до Крещения (19 января) можно, путем правильных манипуляций круто изменить свою жизнь. Современные девушки, кстати, тоже верят в силу этого времени, поэтому не упускают момента в свою пользу обратить Святки. Какие можно провести обряды на Святки, чтобы в 2019 году вы обрели свое женское счастье, нашли спутника жизни и вышли за него замуж.