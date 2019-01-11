Рождественские Святки в Старый Новый год 2019: что надо, а чего нельзя делать в эти дни, история и традиции

Новости Украины: Рождественские Святки – это Святые дни, которые продолжаются от навечерия Рождества Христова до праздника Крещения Господня.

История Святок

Праздновать двенадцать дней после праздника Рождества Христова церковь начала с древних времен. Древнее двенадцатидневное празднование святок подтверждается церковным уставом Саввы Освященного.

Еще со времен Римской империи святость этих дней и вечеров нередко нарушалась гаданиями и другими суеверными обычаями, уцелевшими от языческих обрядов этих дней, такими как карнавал, маскарад и гадания.

Традиции и обряды Святок

12 дней символизируют двенадцать месяцев наступившего года и делятся на две половины: "святые вечера" длятся одну неделю со дня Рождества, а остальные дни до Крещения идут "страшные вечера". Считалось, что именно в это время, в "страшные вечера" на Земле разгуливают нечистые силы, которые устраивают шабаш перед тем, как исчезнуть в день праздника Крещения, когда наши предки кропили святой водой свои жилища, где могла обитать лихая сила. Также в ночь с 18 на 19 января украинцы сжигали Дидух (ритуальных сноп из соломы), так как верили, что именно этот обряд очистит их семьи и дома от злых духов на целый год.

Именно поэтому наши предки активно практиковали переодевания, карнавал и маскарад, чтобы обмануть нечистую силу. Правда, бытовали легенды, когда, например, леший или смерть, надевали маску, заманивали юношей на кладбище, откуда они уже не могли найти дорогу домой.

У восточных славян считалось, что первый день надо провести дома или у родных. Во второй, называемый молодионы (день младенцев), все женщины, имеющие детей до года, носили их в церковь причащать. С третьего дня начинались посещения родственников и друзей с обильным угощением. Отметим, что в этот период церковь отменяла однодневные посты вплоть до 18 января.

Мифологическое значение святок определяется их "пограничным" характером — в это время солнце поворачивается с зимы на лето; световой день сдвигается от тьмы к свету; заканчивается старый и начинается новый год; рождается Спаситель, и мир хаоса сменяется божественной упорядоченностью.

С "пограничностью" периода между старым и новым хозяйственным годом связаны представления о приходе на землю с того света душ умерших, о разгуле нечистой силы в середине зимы. По народным верованиям, невидимое присутствие духов среди живых людей обеспечивало возможность заглянуть в своё будущее, чем и объясняются многочисленные формы святочных гаданий.

Что надо, а чего нельзя делать в Святки

Главная задача - это праздновать. Важно не забывать о мере как в еде, так и в алкоголе.

В этот период поста в среду и пятницу нет – можно употреблять пищу животного происхождения.

Кроме того, в данный период не разрешаются ни в храме, ни дома земные поклоны

Желательно по возможности воздержаться от работы. Кроме, конечно же, необходимой: приготовление еды, уход за животными и прочее из того повседневного нашего быта, без чего нельзя обойтись (например, нарубить дров, чтобы истопить печь).

От крупных же и необязательных работ нужно все-таки воздержаться. Это не распространяется на тех, кто работает по долгу службы.

Приметы на Святки

В Сочельник во время трапезы все старались вести себя сдержано и как можно меньше разговаривать, иначе год пройдет крайне неудачно. А незамужних и неженатых молодых людей старались не сажать на угол стола, а иначе они так и не найдут свою семью.

Если же на Сочельник пошел снег, то в этот год будет хороший урожай, а капитал в семье будет только расти.

А когда на Рождество мороз и холодно, то в семьях будет только гармония, любовь и взаимопонимание.

Чтобы в доме всегда было, что покушать и никто не остался голодным, наши предки от каждого блюда старались скушать хотя бы одну ложку. При этом все съедать сразу тоже нельзя было, ведь тогда весь год будет голод.

Если каша в Старый Новый год получилась рассыпчатой и вкусной, то год пройдет удачно и счастливо, а вот если наоборот, то её старались как можно быстрее выбросить, иначе не избежать беды в семье.

Ничего нельзя в Старый Новый год давать взаймы, иначе весь год так и проведете должником.

Наверно никогда так, как на Крещение не радовались пасмурной и влажной погоде, ведь она предвещает хороший и обильный урожай летом. Но вот если наоборот - в 19 декабря была ясная и теплая погода, то многие огорчались, ведь лето тогда будет засушливым, а значит и урожай плохим.

Если же в Крещение на небе много звезд, то это говорит не только о хорошем урожае, но и о богатом приплоде скота. О том, что в грядущем году будет обильный урожай говорит и много снега в этот день.