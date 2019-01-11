Денисова о захваченных моряках: Мы не можем быть уверены, что с ними все хорошо

Новости Украины: По словам Денисовой, раненым украинским морякам в РФ не дают лекарства.

Раненым украинским морякам, которые были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива, не предоставляют лекарств в изоляторе "Матросская тишина" в РФ с начала 2019 года.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала в вечернем эфире телеканала "Прямой", сообщает корреспондент Укринформа.

"К сожалению, могу засвидетельствовать, что с нового года никаких лекарств нашим раненым не предоставляют. Хотя они требуют еще лечения, поддержки, реабилитации, действий от врачей", - сказала Денисова.

По ее словам, такую информацию она получила от украинского консула, который в Москве посетил в СИЗО раненых украинских моряков.

"Есть такая мысль, что готовятся перевезти в другой следственный изолятор. Это Лефортово, где состоится судилище над нашими моряками уже начиная с 15 января", - сказала омбудсмен.

Денисова отметила, что сейчас у украинской стороны нет никакой справки о состоянии здоровья моряков. "Мы не можем быть уверены, что с ними все хорошо", - добавила она.

По мнению уполномоченного, раненых моряков следовало бы передать на обследование в другую страну, поскольку доверять информации из РФ нельзя.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь и 24 моряков. Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех пленных моряков, после чего их перевезли в Москву. Сейчас 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - в изоляторе "Матросская тишина". Координатор команды адвокатов Николай Полозов сообщил, что все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

7 января Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России о нарушении прав задержанных украинских моряков.