Старый Новый Год 2019: обряды и заговоры

Новости Украины: Об удивительной истории праздника, магических обрядах и ритуалах, характерных приметах и заговорах попробуем рассказать более подробно далее.

Вечер 13 января в народе принято называть Щедрым. Наши предки в этот день отмечали праздник Меланьи, главный обычай - ставить на стол кутью, и чем богаче она была, чем разнообразней ее наполнение, таким же урожайным и прибыльным будет весь 2017 год. А вот после ужина не лишним будет заглянуть к соседям и попросить прощения за все недоразумения, если таковы были в минувшем году.

На вечер 13 января можно было смело посылать сватов, даже к самым неприступным невестам. Тыкву в знак отказа никому не давали, так как иначе век в девках куковать. Еще один многовековой обряд на Старый Новый год - щедрование. Девушки собирались в толпу, заранее разучивали задорные песенки Щедривки и ходили вдоль окон распевали их, нахваливали хозяев дома и ждали угощений. Щедрование проходило до 24 часов 13 января.

Обряды на богатство

Ночь 13 января наделяли таинственными и магическими силами, только в этот день можно было проводить определённые обряды, в том числе и на богатство. Вечером тринадцатого нужно поставить опару из дрожжевого теста. Дать ему трижды подняться, каждый раз придавливая его, повторять, что как тесто поднимается и разрастается, так пусть и богатство множится. После испечь из теста хлеб и разделить между всеми членами семьи, проживающими в одном доме.

Для проведения следующего обряда понадобятся две монеты и свеча зелёного цвета. Этот цвет выбран неслучайно, считается, что он притягивает деньги. Две монеты нужно несколько дней носить в своём кармане, в ночь на Старый Новый год растопить воск, из него сделать лепёшку и с обеих сторон приложить монеты. Всю ночь держать этот самодельный талисман у себя, а утром положить в тканевый мешочек и запрятать в тайник, вместе со своими сбережениями.

Обряды на здоровье

Существует поверье, что одежда хранит всю энергетику человека, который ее носит. Следующий обряд как раз и связан с вещами. Болеющему человеку необходимо в ночь на Старый Новый год спалить ту часть одежды, которая непосредственно соприкасалась с больным органом. Так, если мучают головные боли, то спалить нужно шапку, и мигрени больше не потревожат.

Обряды на счастье

Во время уборки со щедрого стола нужно собрать все кости и закопать в саду под крепким плодоносящим деревом. При этом необходимо проговорить, что как дерево растет и крепнет из года в год, так пусть и благосостояние семьи постоянно увеличивается. А вот крошки со скатерти тоже нужно убирать по-особенному. Скатерть нужно просто стряхнуть три раза, отмечая, сколько крошек на столе, столько и счастья в моей семье.

Обряды на исполнение желаний

Все знают основное правило, если где-то убыло, то в другом месте обязательно прибавилось. Так, именно 13 января можно воспользоваться силой этого закона, и поделиться едой со страждущими, при этом думая о своей заветной мечте. Как вариант, просто покормить животных или птиц, так, отдав им пищу, вы приблизитесь к исполнению желаний.

Обряды на любовь

Для проведения обряда на любовь нужно запастись свечами трех цветов, широкой тарелкой с водою и круглым зеркалом. Нужно поместить свечи в воду и зажечь. Саму же тарелку поставить на зеркало, проговаривая слова заклинания о том, что ожидаете любовь чистую и прозрачную, как вода и зеркало, а горячую, как огонь. И встреча с суженым не заставит себя долго ждать.

Обряд на привлечение удачи

Если вы хотите привлечь удачу к себе и своей семье на весь будущий год, тогда вам подойдет данный магический ритуал. В первые минуты после наступления старого нового года нужно встать на порог входной двери в свой дом и трижды произнести слова:

"Как старый год пройдет, так удача в дом мой войдет. Уходящий год удачу прочь не унесет, а новому году ее отдаст, да мне, рабу Божьему (имя) передаст. Аминь".

Заговор на деньги

Этот волшебный заговор будет действовать на протяжении всего года. Он обеспечит денежное благополучие вашему дому. Проводить его рано утром 14-го января. Нужно проснуться раньше всех в доме, набрать чистой родниковой, колодезной или святой воды из церкви в небольшой сосуд (лучше в некрашеную металлическую посуду). Сложите пальцы на правой руке для крестного знамения, опустите ладонь в воду и крестите воду, читая заговор:

"Встану я, раба Божья (имя), рано поутру, благословлю все Божие творения, всю землю и небо, весь воздух и воды, все звезды, солнце и месяц ранний. Благословлю Господне новолетие и все дни грядущие, помолюсь Богу единому, попрошу у Господа.Бог мой, создатель всех тварей видимых и невидимых, сотворитель времени и всего сущего, благослови ты год начинающийся, год, что мы считаем от воплощения Твоего для спасения человечества. Дозволь, Боже, провести сей год мне и семье моей в мире и согласии, укрепи ты единую Святую Церковь на земле, ту, что Сам нам даровал и освятил. Дай семье моей мира и долгоденствия, здоровья, изобилия плодов земных, воздуха чистого, спаси раба Своего (имя) грешного, упаси, огради от зла, укажи путь, как Истинный Пастырь. Даруй, господи. Сему дому благополучие и благоденствие, злата, серебра, хлеба насущного, да мира Твоего. Аминь. Аминь. Аминь".

Слова заговора нужно повторить 12 раз, для каждого месяца в году. После этого вынуть руку из воды, перекреститься и обрызгать этой водой все стены и углы в доме. Остаток нужно слить у порога.

Заговор от неудач

Чтобы оградить себя от неудач, нужно 14-го января сесть в середине комнаты, написать на чистом листе наступивший год. Теперь смотреть на написанные цифры и вспомнить все неприятности, которые случались с вами в году прошедшем. После этого семь раз прочесть слова заговора:

"Зори, зарницы, вас есть две сестрицы – заря утренняя и заря вечерняя. Как вечерняя заря придет, так все беды и неудачи от меня заберет, все болезни далеко унесет и там их сожжет. Как утренняя заря придет, так здоровье принесет, и удачу к моему раба Божьего (имя) порогу приведет. Все, что плохое со мной случилось в году прошлом, уже назад не вернется, уйдет все злое, придет доброе, хорошее. Да будет так. Аминь. Аминь. Аминь".

После произнесения заговора нужно поджечь лист с годом от огня церковной свечи, положить его на блюдо, проследить, чтоб бумага вся выгорела, а пепел развеять по ветру. Затем листок подожгите от пламени свечи и сожгите.

Очень сильный заговор на красоту

Этот магический заговор нужно читать в постели под старый новый год, сразу, как проснетесь. Слова заговора:

"Пойду я утром ранним с постели мягкой к чистому озеру, пойду тс родительского благословения. Почерпну там водицы чистой, в колодце небесной. Водица та дороже перстней золотых, милей палат каменных, важней кубков серебряных. Водица та – красота истинная. Умою я водицей той лицо свое белое, буду молодой для добрых молодцев, да старцам древним, да старушкам дряхлым, да девицам, да мужам. Буду красивей солнца красного, ярче луча первого, утреннего. Будет красота моя всякому люба, во всякую минуту года нового. Буду падать я, раба Божья (имя) в сердца людей, да там буду и оставаться. Да будет так. Аминь. Аминь. Аминь".

Ритуал на исполнение желаний

В ночь старого нового года нужно окропить все стены и углы своего дома святой водой. Затем взять чистый лист бумаги и написать на нем дату нового года, к примеру, 2014. Теперь нужно сконцентрироваться на своем самом заветном желании, представлять, что оно уже осуществилось, что вы получили то, что так хотели. Далее читайте семь раз слова заговора:

"Как утренняя зарница придет, так и удача ко мне придет, в дом мой его заря принесет и оставит там на целый год. Беда в дом мой, раба Божьего (имя) никогда не придет, буду я жить, буду трудиться, буду Господу Богу молиться. Да будет так. Аминь".

Далее сворачиваем листок с цифрой года в трубочку, перевязываем его красной нитью и прячем в надежное место, где его никто не найдет.