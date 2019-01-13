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Главы правительства поздравили украинцев с Щедрым вечером

Главы правительства поздравили украинцев с Щедрым вечером
20:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в Щедрый вечер пожелали украинцам благополучия и семейного уюта, а также мира и согласия.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили украинцев со Щедрым вечером. Соответствующие поздравления они опубликовали на своих страницах в соцсетях.

"Боже благий, Боже щедрый, Дай нам, Боже, год счастливый! Щедрый вечер, Святой вечер, Всем людям на здоровье! Самые теплые поздравления с праздником Меланки и Василия! Любви, семейного уюта и щедрого нового года всем украинцам! ", - отметил Порошенко в Facebook. 

На его странице также опубликовано видео с заставкой картины Людмилы Тафийчук.

"Поздравляю украинцев со щедрым вечером! Мира, согласия и благополучия в ваших домах! ", - поздравил в Facebook украинцев Гройсман.

Как сообщалось, вечером 13 января, накануне Нового года по старому стилю, украинцы традиционно празднуют Щедрый вечер (Щедрую кутью) или праздник Меланки. Согласно языческому поверью, Миланка Вода приходит на Щедрый вечер вместе с Василием-Луной, чтобы известить хозяев о последующих торжествах. 

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На праздник Маланки принято переодеваться в животных и фольклорных персонажей, а девушки, в масках или без них, всю ночь щедруют и гадают. Переодевания сопровождаются традиционным новогодним обрядом, который со временем трансформировался в общественную праздничную забаву, некий своеобразный сельский карнавал с использованием масок, переодеваний, разыгрыванием забавных сценок-интермедий. По давней традиции в парубоцкой "Меланке" роль главного обрядового персонажа играл парень, переодетый в женский народный костюм.

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Петр Порошенко, Старый новый год, Щедрый вечер, Владимир Гройсман, Меланки.
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