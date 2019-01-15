В Минздраве рассказали, сколько украинцев выбрали своего семейного врача

Новости Украины: 24 миллионов украинцев уже подписали декларации с семейными врачами.

В Украине более 24 миллионов граждан уже подписали декларации с семейными врачами.

Об этом заявил заместитель министр здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

“В Украине уже более 24 миллиона человек воспользовались правом выбора своего семейного врача. Без всякого принуждения. Более 70%, которые подписали декларации, заявили, что довольны своими семейными врачами. Таких процентов в Украине никогда не было”, - подчеркнул Ковтонюк.

Он добавил, что существенно выросли и доходы врачей, а именно тех, которые являются успешными и у которых много пациентов.

Напомним, украинские эпидемиологи ответили на актуальный вопрос украинцев о том, когда следует ждать эпидемии гриппа и ОРВИ.