Христиане празднуют Святителя Василия Великого

Новости Украины: Сегодня Новый год по старому стилю, вместе с тем православная церковь празднует Обрезание Господне, а также чтит память святого Василия.

14 января (1 января по юлианскому календарю) православная церковь отмечает Обрезание Господне, Евангельское событие, когда восьмидневного Младенца принесли в храм для обрезания и назвали Иисусом.

Христианская церковь сегодня также чтит память одного из самых почитаемых святых - Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской в Малой Азии, великого законодателя монашеской жизни, одного из Отцов Церкви, жившего в ІV веке.

В то же время в этот день по тому же юлианскому календарю наступает Новый Год, который в Украине называют Старым Новым Годом. В древности у славян, как и у многих земледельческих народов Европы, год начинался весной. После принятия христианства по греко-византийскому обряду началом церковного и гражданского года стало 1 сентября.

Примечательно, что в Украине под влиянием Литвы и Польши, традиция встречи Нового года 1 января существовала еще с конца XIV-XV века, хотя и долгое время не признавалась широкими массами.

Несмотря на то, что в течение тысячелетий у украинцев несколько раз смещались во времени Новолетия, общая обрядность у нашего народа оставалась более или менее постоянной. А Новый год всегда был одним из самых популярных календарных праздников, с которым связывали лучшие ожидания.

В первый день нового года по древнеславянскому обычаю проходил обряд засевания (посыпки). Взрослые и дети мужского пола ходили от дома к дому, символически засевая хлебными зернами и желая хозяевам счастья, здоровья и щедрого урожая.