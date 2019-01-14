Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса для Украины на 3 языках

Новости Украины: Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины на английском, греческом и украинском языках.

Вселенский патриархат обнародовал в понедельник, 14 января, текст Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Текст документа обнародован на английском, греческом и украинском языках.

"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем «Святейшая Церковь Украина» как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства, уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, так как юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства ", - говорится в документе.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. В воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия на Фанаре состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. В Украине Томос впервые продемонстрировали на праздничной Божественной литургии 7 января в Софии Киевской.

Напомним, Ставропигию Константинопольского патриархата в Киеве возглавил архимандрит Михаил Анищенко. Решение об этом принято на заседании синода 9-11 января, которое состоялось в Стамбуле и в рамках которого был подписан Томос об автокефалии Православной церкви Украины. В Украине отца Михаила помнят по служению в храме Всех Святых земли Волынской.