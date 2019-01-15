Что нужно делать на Крещение 2019: традиции, обычаи и приметы

Новости Украины: Крещение - один из главных христианских праздников. Он начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский Сочельник

Традиции и обычаи Крещения Господня, несомненно, связаны с природной стихией воды. Еще во времена язычества воде приписывали мощнейшие исцеляющие и очищающие свойства. Более того, уже в древности люди знали, что вода во всех ее видах (жидкость, пар, лед) способна не только запоминать, но и вечно хранить полученную информацию.

Обычаи на Крещение

Накануне, а также в день праздника Крещения, сложился обычай крестить оглашенных, а на водоемах и в храмах осуществлялось освящение воды. Вода, которая была освящена в этот день - самая великая святыня, способная исцелить душу и тело. Ее стараются сохранить на протяжении всего года, освящая по надобности вещи, принимая ее как лекарство во время болезни и т.д.

У наших предков существовала масса обычаев, которые обязательно выполнялись каждой семьей и в каждом доме. Например, вот такой обычай, связанный со святой водой: у хозяйки в доме был особый кувшин, который использовался только для крещенской воды, в него собирали снег в день праздника, а после того, как он становился водой - относили в погреб и применяли весь год в случае болезни.

Обряды на Крещение

Первое, что люди делают на Крещение — окропляют жилье святой водой. Но это нужно делать правильно.

Нужно взять стакан со святой крещенской водой и щепотью правой руки зачерпывать воду. В виде креста осенять каждый угол комнат, обходя помещения по часовой стрелке.

Начинать окропление нужно от входной двери, продвигаясь по дому тоже по часовой стрелке. А закончить нужно, там, где и было начато — у входа на пороге.

Также не забудь открыть хотя бы одну форточку или дверь, чтобы вся нечистая сила могла беспрепятственно покинуть жилище.

А еще в этот день все девушки и женщины могут приобрести красоту и долгую молодость. Для этого нужно 19 января выйти на улицу, зачерпнуть в ладони снега и протереть им лицо.

Свадьбы на Крещение всегда заключаются на небесах, а потому брак будет длиться вечно, даже после смерти брачующихся.

Крещенские традиции

Праздник Крещения начинается еще в вечер 18 января. Этот день принято называть Крещенским Сочельником.

Днем нужно сходить в церковь на молебен и отстоять службу, а потом прийти домой и с домочадцами оттрапезничать в спокойной обстановке. Также до захода солнца необходимо нарисовать по одному кресту мелом над каждой дверью и окном, призывая таким образом силы Божьим оберегать жилище.

Сегодня люди соблюдают строжайший пост, не едят с самого утра, а первую трапезу принимают в кругу семьи после восхода первой вечерней звезды

Трапеза должна быть обязательно постной, как и на Рождество. На столе должны стоять только постные блюда, также обязательно приготовление кутьи из риса, изюма и меда. Запивать кутью можно только узваром.

19 января снова принято ходить в церковь. А после посещения церкви омываться святой водой.

Освящение воды происходит в специальной проруби, которую называют "иорданью". Освящает воду священник, опуская в нее крест. После этого вода считается такой же святой, как и в реке Иордан.