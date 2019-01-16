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Среда, 16.01.2019
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Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
09:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Имя Ирина в переводе с древнегреческого означает "несущая мир".

Имя Ирина имеет древнегреческие корни. Оно происходит от имени эллинской богини Эйрены, "несущей покой". Она была дочерью самого Зевса и Фемиды, богини правосудия. Эйрена оберегала мирную жизнь эллинов. Согласно представлениям греков, выглядела подобно Деве Марии – античные скульпторы изображали ее, держащей младенца на руках. Ее сыном считали Плутоса, бога богатства. В христианской традиции имя Ирина получило новый, более глубокий духовный смысл. В славянской культуре появилось вместе с распространением христианства. На Руси Ирин величали Аринами. Этим именем называли дочерей преимущественно представители купеческого и крестьянского сословий, а среди дворян оно практически не встречалось. Приобрело неимоверную популярность после революции 1917 года. Сегодня это имя несколько утратило свою популярность.

Поздравления

Поздравляем Вас, Ирина.

Пожелать хотим всех благ,

Чтобы жизнь была малиной,

Чтобы блеск всегда в глазах.

 

Чтобы головные боли

Не смогли Вам досадить,

Чтобы ангел Вас собою

От невзгод сумел закрыть.

Ирина — значит "мир, покой".

Уютно и тепло с тобой,

Решительности ты полна,

Всегда красива и умна.

 

Пусть будет ясным каждый день,

Не впустит в душу грусти тень.

А карусель прекрасных слов

Пробудит нежность и любовь.

Дорогая наша Ира,

Мы желаем тебе мира.

Это слово узнаем

В добром имени твоем.

 

Пусть не будет в жизни ссор,

А в делах царит задор.

Всё, что намечается,

С успехом получается!

 

И в душе огонь горит,

Пока в сердце страсть кипит.

С праздником тебя, Ирина!

Судьбы сладкой, как малина!

День Ангела Арины 2019: значение имени и поздравления

Ирочка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

 

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

 

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Именины, Ирина, у Вас!

Поздравляю Вас с этим сейчас!

Мир, покой в этот мир Вы несете,

И любовь к себе громко зовете!

 

Так пускай же на этой Земле,

Принесет Вас надежда к мечте!

Пусть Вас вера от бед охраняет,

Ей удача пускай помогает!

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