Крещение Господне 2019: традиции, история

Новости Украины: Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников.

Крещение отмечается всегда в одно и то же время, а именно 19 января (или 6 января по старому стилю). Он также имеет 4 дня предпразднества и 8 дней попразднества.

В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

Традиции

Святки - это один из самых любимых периодов на Руси, ведь это время веселья, праздников, свадеб и веселых гуляний. А вот Крещение всегда было завершающим праздником, а потому народ пытался его отметить на славу, чтобы осталось хороших впечатлений и на следующий год. Как это было раньше, читайте ниже в этом разделе.

Крещенский Сочельник (Пост на Крещение)

Часто Рождество и Крещение сравнивают вместе. Действительно, обычаи, которые соблюдаются в этот день очень похожи. И в первом, и во втором случае перед самим праздником все православные придерживаются строгого поста, он называется Сочельником.

Также в обоих случаях готовят сочиво, вот только называется она голодная кутья, так как готовится она постной на воде и в неё не добавляют масла. Во время Крещенского Сочельника не кушают весь день, а трапеза начинается только после того, как на небе появится первая звезда. Блюда на столе обычно постные, а начинают ужин с кутьи. Хозяйки зачастую готовят различные пироги, блины, соленья и так далее.

В этот день суетными делами заниматься запрещено. Считается, что посвятить его можно только молитвам, посещениям храма, духовным развитием, а также добрым делам. Как мы уже упоминали, что этот праздник завершает Святки, а это значит, что уже начинается новое время, когда необходимо подготовить себя к этому обновлению. Крещенский Сочельник и есть тот день, когда необходимо позаботиться об этом.

Церковные обряды на Крещение

Богослужение проводилось не в храме, а на реке или около любого другого водоема. Для него заранее мужчины делали прорубь в виде креста. Священник же обязательно освящает воду, опустив в неё свой крест. Эта прорубь называется Иорданью. Если же по каким-либо причинам у водоема не получается освятить воду, то этот обряд осуществляли около храма.

Раньше верили, что эта вода имеет чудодейственную силу. Поэтому после молебна, все больные и нуждающиеся окунались в прорубь. А запасливые хозяйки обязательно набирали немного в небольшие сосуды этой воды. Они верили, что она способна исцелять болезни.

Заканчивается все тем, что напоследок выпускают голубей. Они символизируют окончание праздников, а вместе с ними и обновление всего старого.

Другие традиции на Крещение

Сразу же после богослужения все торопились попасть домой как можно быстрее. Ведь согласно традициям, тот, кто последний вернется домой, должен первым испробовать кутью. А всех домочадцев задерживать не хотелось бы, так как накрыт богатый стол.

Это последний день Святок, а потому не обходилось без походов по домам. Молодежь придумывала театральные постановки и колядовали. Их также угощали различными сладостями.

Хозяйки же обязательно окропляли свои дома святой водой для того, чтобы на весь грядущий год сохранить его от всякой нечисти. Эта вода вообще наделялась особыми свойствами, ведь согласно суевериям она не только способна подарить здоровье, но и красоту. Женщины обязательно окунали в святую воду калину или кораллы, после чего умывались.Такой обряд осуществлялся ради сохранения красоты.

Снег также наделялся особыми свойствами, поэтому и старушки, и молодые девушки собирали его для себя. Первые для того, чтобы отбелить холстину, а вторые умывались талым снегом, чтобы отбелить кожу. Его даже бросали в засыхающие колодцы, чтобы спасти источник воды.

Молодежь также не упускала возможности изрядно повеселиться на праздник. Все собирались вместе для того, чтобы устроить катания на коньках или на карусели. В этот день организовывались веселые гулянья, а девушки старались нарядиться как можно ярче и красивее. Более того, считалось, что гадать в этот вечер - очень плохое занятие, которое может принести беду в дом. Поэтому дамы не отвлекались на девичьи забавы, и могли полностью посвятить себя празднику.

История

Название праздника говорит само о себе. Именно в этот день произошло крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Это один из самых старых праздников, который, по преданиям, отмечался еще во времена апостолов. Раньше он назывался «Епифания» или «Теофания».

Изначально Рождество и Крещение (Богоявление) отмечались вместе, однако уже в конце четвертого века эти праздники разделили. Как известно сегодня Рождество отмечается в ночь с 6 на 7 января, а Крещение в ночь с 18 на 19 января.