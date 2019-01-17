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В Московском патриархате уже отреагировали на новый религиозный закон

В Московском патриархате уже отреагировали на новый религиозный закон
14:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Московском патриархате назвали рейдерским законопроект о механизме смены подчиненности религиозными общинами.

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) называют одобренный Верховной Радой в четверг законопроект, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности, рейдерским и считают, что он усложняет процедуру регистрации уставов религиозных организаций.

"Верховная Рада приняла рейдерский законопроект №4128-д", - отмечается на сайте УПЦ (МП) в четверг.

В сообщении указывается, что, согласно законопроекту, для принятия решения о переходе достаточно 2/3 голосов членов общины, однако термина "самоидентификация" в новом проекте нет, а определение критериев для членства людей в общинах остается за самими религиозными общинами.

Комментируя принятый законопроект, председатель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов отметил, что "под предлогом облегчения изменения подчиненности и якобы улучшения процедуры регистрации уставов религиозных общин, народные депутаты пытаются ввести массовую перерегистрацию уставов всех религиозных организаций в Украине в течение года", сославшись на п.2 II. Заключительных положений законопроекта №4128-д.

Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев

По его убеждению, принятый закон нацелен исключительно, чтобы "угодить и наполнить одну религиозную общину".

"Мы видим, что попытка предложить механизм для изменения подчиненности обращается излишним администрированием и усложнением процедуры регистрации уставов религиозных организаций", - подчеркнул А.Бахов

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Закон, УПЦ МП, Церковь, Московский патриархат, Религиозные общины.
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