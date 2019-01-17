В Верховной Раде разместят вышитую карту Украины размером в 3 метра

Новости Украины: Возле здания Верховной рады Украины будет размещена вышитая карта Украины размером 3 метра, которая попала в Национальный реестр рекордов Украины.

Автор проекта "Украина — вместе!" Ирина Басенко на торжественной церемонии передала спикеру Верховной Рады Андрею Парубию вышитую карту Украины.

Известно, что карту размером в 3 метра планируют разместить у здания Верховной Рады Украины. Отмечается, что ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины как вышитую вручную наибольшим количеством людей.

По данным организаторов, в создании карты приняли участие более 6 тысяч человек, которые сделали около 1 миллиона крестиков.

На фото автор проекта "Украина — вместе!" Ирина Басенко (Фото: www.facebook.com/basenko.ira)

Главной идеей акции является привлечение максимального количества людей в каждом регионе к созданию оберега.

Как сообщила организатор, вышитое полотно символизирует единство Украины, демонстрирует самобытность и красоту каждого региона с помощью изображения флагов всех областей. Карта передана Раде по случаю 100-летия Дня Соборности.

Отмечается, что карта была создана в период с 1 августа 2014 года по 19 января 2015 года. На протяжении этого срока, карта побывала во всех областных центрах Украины, в Мариуполе, Краматорске и Славянске, а также на тренировочной базе "киборгов" возле села Пески и в городе Сватово на Луганщине.