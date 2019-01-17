Скачать
Четверг, 17.01.2019
МинВОТ напоминает о процедуре голосования внутренне перемещенных лиц
МинВОТ напоминает о процедуре голосования внутренне перемещенных лиц
Новый глава ОБСЕ шокирован после своей первой поездки на Донбасс
Новый глава ОБСЕ шокирован после своей первой поездки на Донбасс
Биатлон. Результаты женского спринта в Рупольдинге 17.01.2019
Результаты женского спринта в Рупольдинге
Крещение Господне 2019: традиции, история
Крещение Господне 2019: традиции, история

В Верховной Раде разместят вышитую карту Украины размером в 3 метра

В Верховной Раде разместят вышитую карту Украины размером в 3 метра
17:21 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Возле здания Верховной рады Украины будет размещена вышитая карта Украины размером 3 метра, которая попала в Национальный реестр рекордов Украины.

Автор проекта "Украина — вместе!" Ирина Басенко на торжественной церемонии передала спикеру Верховной Рады Андрею Парубию вышитую карту Украины.

Известно, что карту размером в 3 метра планируют разместить у здания Верховной Рады Украины. Отмечается, что ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины как вышитую вручную наибольшим количеством людей.

По данным организаторов, в создании карты приняли участие более 6 тысяч человек, которые сделали около 1 миллиона крестиков.

На фото автор проекта "Украина — вместе!" Ирина Басенко (Фото: www.facebook.com/basenko.ira)

Главной идеей акции является привлечение максимального количества людей в каждом регионе к созданию оберега.

Как сообщила организатор, вышитое полотно символизирует единство Украины, демонстрирует самобытность и красоту каждого региона с помощью изображения флагов всех областей. Карта передана Раде по случаю 100-летия Дня Соборности.

Луцкие школьники написали самое длинное письмо Святому Николаю (Видео)

Отмечается, что карта была создана в период с 1 августа 2014 года по 19 января 2015 года. На протяжении этого срока, карта побывала во всех областных центрах Украины, в Мариуполе, Краматорске и Славянске, а также на тренировочной базе "киборгов" возле села Пески и в городе Сватово на Луганщине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Передача, Верховная Рада Украины, Области Украины, Вышивание, Национальный реестр рекордов Украины, Вышитая карта Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
02 Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января
04 Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
05 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Великобритания арестовала сухогруз РФ
Великобритания арестовала сухогруз РФ
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Крещение-2019: красивые поздравления, открытки и стихи
Крещение-2019: красивые поздравления, открытки и стихи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь