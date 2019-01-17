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В МинВОТ назвали сумму выплат семьям политзаключенных

В МинВОТ назвали сумму выплат семьям политзаключенных
17:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: На конец 2018 года семьям политзаключенных в РФ украинцам выплатили более 17 миллионов.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили о выплатах по состоянию на конец 2018 года более 17 миллионов грн семьям политзаключенным и военнопленным.

Об этом на пресс-конференции МинВОТ сказал начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы, Игорь Гриб, передает корреспондент.

”По состоянию на 31 декабря 2018 года Министерством осуществлены выплаты семьям политзаключенных и военнопленных на общую сумму 17,2 млн гривень”, - заявил Гриб.

МинВОТ напоминает о процедуре голосования внутренне перемещенных лиц

Отец политзаключенного в РФ Павла Гриба напомнил, что Кабинет министров еще в апреле 2018 года постановлением урегулировал социальную защиту политических пленников. Это постановление было сразу приведено в действие после согласования нормативных актов.

Игорь Гриб также напомнил, что выплаты семьям заключенных по политическим мотивам начали осуществляться только с ноября 2018 года в связи с внесением изменений в постановление Кабмина.

Начальник Управления по вопросам внутренне перемещенных лиц и гуманитарного сотрудничества Ирина Калупаха в свою очередь добавила, что 71-му освобожденному в декабре-январе 2017-2018 из плена боевиков заложнику было выплачено по 100 тысяч грн.

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Заложники, Выплаты, Политзаключенные, Военнопленные, МинВОТ, Павел Гриб, Игорь Гриб.
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