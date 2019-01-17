Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января

Новости Украины: Гадания перед Крещением обязательно сбываются – так говорят в народе, по этому они так популярны среди девушек.

В давние времена Крещение считалось переломным временем. В этот вечер надеялись на лучшее, строили планы, загадывали желания. И конечно, никакой крещенский сочельник не обходился без гаданий. Любое гадание во все времена осуждалось церковью, по этой причине гадание приурочивали к 12 часам ночи. На следующий день, в Крещение, обязательно окунались в прорубь, таким образом смывая свои грехи.

На сегодня ничего не изменилось, и многие девушки тоже не могут удержаться от искушения узнать свою судьбу. В морозную крещенскую ночь собираются и начинают гадать.

Кольцо в воде

Возьми обыкновенный стакан с гладким дном без всяких рисунков. Налей в него три четверти воды и осторожно опусти на середину дна обручальное кольцо, предварительно почистив его. Сосредоточься и смотри внутрь опущенного кольца. Те, кто обладает богатой фантазией, уверяют, что так можно увидеть лицо будущего жениха.

Гадание на кольце, хлебе, щетке и табаке

Возьми 4 одинаковые непрозрачные чашки, положи в одну из них кольцо, во вторую - кусок хлеба, в третью - щетку, в четвертую - табак и накрой их бумагой. Перемешай чашки и выбери одну из них. Загляни внутрь чашки: хлеб - к богатству, кольцо - жених будет щеголь, щетка - простой человек, табак - муж попадется курящий

Гадание на кольцах и зерне

Пусть каждая из гадающих с тобой подружек принесет кольца из разного металла. Возьми непрозрачную емкость, насыпь туда зерна или крупы и спрячь там кольца. Тщательно перемешай. Каждая из вас должна взять горсть зерна, и по тому, какое кольцо ей попадется вместе с зерном, можно судить о ее будущем.

Например, медное кольцо означает, что девушка выйдет замуж за бедного молодого человека, серебряное - за простого парня из хорошей семьи, кольцо с камешком - за обеспеченного человека, а золотое - за очень богатого. Попадет свое кольцо, значит, исполнится самое заветное желание. Если же в горсти не окажется ничего, значит, никаких перемен в новом году не будет.

Гадание на картах

Колода карт ответит тебе на самые сокровенные вопросы. Тщательно перемешай их, сними левой рукой. Задавай вопросы, открывая при этом карты. Если карта красная, значит, ответ положительный и твоя мечта сбудется, если черная - нет. Если карта черная и мелкая, то будет просто легкое разочарование. Если черная и крупная - впереди тебя ждут большие трудности. Если карта красная и мелкая, значит, желание сбудется, но не совсем так, как тебе хотелось бы. А вот если карта красная и крупная - все будет прекрасно.

"Свет мой, зеркальце, скажи…", или гадания на зеркалах

В народе давно подмечено, что гадание на зеркалах - это один из самых верных способов не только узнать, выйдет ли девушка замуж, но даже увидеть своего суженого.

Сразу стоит предупредить, что занятие это опасное. Считается, что зеркало обладает способностью выпускать в мир людей злые силы.

Гадать на зеркалах нужно в полночь, где-нибудь в уединенной комнате. Окна должны быть закрыты и занавешены, свет слабый, тусклый. Лучше гадать в нежи­лом помещении или на чердаке. Гадать должна одна девушка с распущенными волосами.

Поставь два зеркала (одно большое, другое маленькое) друг напротив друга, между зеркалами зажги свечу. Сядь так, чтобы, глядя в большое зеркало, ты видела в нем 12 отраженных малых зеркал. Быстро произнеси заветные слова: "Суженый-ряженый! Покажись мне в зеркале!"

В последнем, двенадцатом, зеркале должно появиться отражение молодого человека. Не теряй от страха голову, а внимательно рассмотри его черты лица, одежду. Как только ты крикнешь: "Чур сего места!" - изображение должно исчезнуть.

Если же никакого образа в зеркале не появится, зна­чит, скорое замужество тебе не грозит.

Гадание на полотенце

Вывеси полотенце на ночь снаружи балкона. Если к утру оно будет мокрым, то это к замужеству, если сухим - засидишься ты в родительском доме.

Гадание под окном

В полночь открой в доме окно пошире, а затем сядь вместе с подружками в ряд и по очереди говорите: "Суженый-ряженый! Проезжай мимо окна!" После чьих слов послышатся какие-нибудь звуки за окном, той и замуж первой выходить.