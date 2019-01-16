Гадание на Крещение с 18 на 19 января

Новости Украины: Крещение - последний день святок, периода, когда гадания дают самый точные и правдивые ответы.

Гадания перед Крещением Господним обязательно сбываются – так говорят в народе. Потому так популярны среди девушек гадания после Рождества до Крещения.

Гадания на Крещение 18 января на бумажках

Вечером 18 января напиши на 12 маленьких листочках бумаги 12 своих желаний. И перед сном положи под подушку, свернув каждый листочек трубочкой или квадратом. Утром 19 января из-под подушки вытащи три "желания" - именно они вскоре обязательно исполнятся.

Гадание на иголках

Интересен способ Крещенского гадания при помощи иголок. Раньше его использовали, чтобы узнать: быть ли свадьбе. Теперь с его помощью можно получить опрос о любых межличностных отношениях. Нужно взять две иглы и натереть их любым жиром (в старину использовали сало). То есть сделать так, чтобы поверхность их была скользкой. Теперь иголки опускают в стакан с водой и задают вопрос. Если они утонули, то будет какая-то неприятность (или вы плохо их натерли). Если сошлись вместе, то отношения будут близкими, вы получите от человека то, что хотите, он к вам расположен. Если "встали" в воде, но не сближаются, то отношения будут прохладными. К загаданному человеку за помощью обращаться не стоит, он не испытывает желания оказывать вам поддержку. Если иглы разошлись в разные стороны, то ваши дороги никогда не пересекутся. Не стоит тратить времени понапрасну, надеясь на человека, который "смотрит в другую сторону".

Гадание в крещенский вечер на книгах

Это гадание для тех, у кого есть библиотека. Гадают на суженого. Нужно подойти к книжному шкафу, встать к нему спиной и достать наугад книгу. Смотрите по автору. Если он противоположного пола – встретите свою судьбу. Можете и имя прочитать. Скорее всего, милого будут звать так же. Если интересуют события предстоящего года, то не ставьте книгу на место. Откройте в произвольном месте и прочтите тот кусочек, который первым на глаза попадется. Вот теперь самое интересное: попробуйте трактовать прочитанное, связать его со свое жизнью. Иногда можно получить дельный совет.

Гадание на телефоне 19 января

Озорное Крещенское гадание тоже может помочь в делах сердечных. Если вы хотите узнать, будет ли у вас пара в новом году, то наберите на мобильном произвольный номер. Послушайте ответ. Если девушке ответит мужской голос – то ждите перемен в своей жизни (это и к замужним дамам относится). Женский – пока не судьба. Можно вежливо спросить об имени собеседника, сообщив, что вы гадаете. Затем извинитесь за ошибку и поздравьте человека с праздником. Постарайтесь не обидеть того, кого потревожили на Крещение.

Гадания на Крещение на луковице

Возьми несколько луковиц. На каждой из них напиши имена возможных женихов и поставь луковицы в воду. Какая из них первая прорастет - от того "суженого" и жди вскором времени сватов.

Гадание на Крещение на суженого на ночь

Тебе понадобится колода карт. Перед сном под подушку положи четырех королей и скажи: "Суженый мой, ряженый мой, приди на свидание ко мне". Утром наощупь перемешай карты между собой и вытащи одну из них. Если это будет пиковый король – жених твой окажется стариком и ревнивцем, король червовый означает жениха молодого и богатого, крестовый – суженый будет бизнесменом или военным, а бубновый – любимый. Не исключено, что именно тот, кто уже давно поселился в твоем сердце.

Гадание под Крещение на замужество

Хочешь узнать, выйдешь замуж в скором будущем или нет. Для гадания тебе понадобятся лента и кусок хлеба. Положи их в пустой и чистый горшок, ящичек или тазик. Завяжи глаза и тащи первое, что попадется. Если вытащила ленту, скоро жди сватов, если хлеб – свадьба будет, но не в этом году.