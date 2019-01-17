Предстоятель ПЦУ стремится к более тесному сотрудничеству с УГКЦ

Новости Украины: Глава ПЦУ Епифаний рассчитывает на углубление сотрудничества с УГКЦ.

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний рассчитывает на углубление сотрудничества с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ).

"Мы не говорим об объединении, мы говорим о сотрудничестве. Мы хотим начать хорошее плодотворное сотрудничество между Православной церковью и Украинской греко-католической церковью", - сказал он журналистам на презентации книги главы УГКЦ Святослава Шевчука в четверг в Киеве.

Митрополит Епифаний отметил, что такое сотрудничество существует, но сейчас церкви хотят его углубить, чтобы совместно в дальнейшем работать для развития Украинского государства.

Как сообщалось, 17 января на заседании Верховной Рады был принят доработанный законопроект №4128-д, который регулирует механизм смены религиозными общинами подчиненности.