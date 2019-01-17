В Одесском регионе резкий рост заболеваемости гепатитом А

Новости Украины: Специалисты зафиксировали в Одессе и области вспышку заболеваемости гепатитом А.

Специалисты отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Управления Госпродпотребслужбы в Одесской области зафиксировали резкий рост заболеваемости гепатитом А в регионе, передает корреспондент.

По словам главного специалиста Ольги Балановской, в 2018 году наблюдался двукратный рост больных по сравнению с показателем 2017 года.

Балановская добавила, что за первые недели 2019 года в инфекционную больницу Одессы поступило 35 больных, диагноз которых подтвердился лабораторно. Среди заболевших — большинство подростки и взрослые (75-80%). По информации эксперта, этот вирус был завезен с южных и азиатских страны — Узбекистан, Индия и Египет.

Она также добавила, что были зафиксированы случаи очаги заболевания сразу всей семьи.

Заболеваемость гепатитом А циклична, ее период составляет 10-12 лет, а последний рост заболеваемости отмечался в 1995 году.

Гепатит А передается фекально-оральным способом от человека к человеку, инкубационный период составляет примерно 10-35 дней. По словам Балановской, украинцам необходимо соблюдать гигиену во избежание распространения болезни.