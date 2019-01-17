Скачать
Четверг, 17.01.2019
Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация
В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека

В Одесском регионе резкий рост заболеваемости гепатитом А

В Одесском регионе резкий рост заболеваемости гепатитом А
21:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Специалисты зафиксировали в Одессе и области вспышку заболеваемости гепатитом А.

Специалисты отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Управления Госпродпотребслужбы в Одесской области зафиксировали резкий рост заболеваемости гепатитом А в регионе, передает корреспондент.

По словам главного специалиста Ольги Балановской, в 2018 году наблюдался двукратный рост больных по сравнению с показателем 2017 года.

Балановская добавила, что за первые недели 2019 года в инфекционную больницу Одессы поступило 35 больных, диагноз которых подтвердился лабораторно. Среди заболевших — большинство подростки и взрослые (75-80%). По информации эксперта, этот вирус был завезен с южных и азиатских страны — Узбекистан, Индия и Египет.

Киевские школы закрываются на карантин

Она также добавила, что были зафиксированы случаи очаги заболевания сразу всей семьи.

Заболеваемость гепатитом А циклична, ее период составляет 10-12 лет, а последний рост заболеваемости отмечался в 1995 году.

Гепатит А передается фекально-оральным способом от человека к человеку, инкубационный период составляет примерно 10-35 дней. По словам Балановской, украинцам необходимо соблюдать гигиену во избежание распространения болезни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Одесская область, Гепатит А, Госпродпотребслужба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
02 Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января
03 Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
04 Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака
05 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Интересные и простые крещенские гадания с 18 на 19 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь