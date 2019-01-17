Киевские школы закрываются на карантин

Новости Украины: В 13 школах Киева частично отменили занятия из-за карантина.

В 188 классах 13 школ 6 районов Киева приостановлен образовательный процесс из-за карантина, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.

"По состоянию на 16 января 2019 года в городе Киеве (временно) остановили образовательный процесс из-за карантина в 13 учреждениях общего среднего образования (188 классов)", – говорится в сообщении на сайте ведомства со ссылкой на ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" в среду.

В информации уточняется, что занятия отменены в школах: Голосеевского района – № 132 (1 класс); Дарницкого района – Скандинавская гимназия (1 класс); Оболонского района – № 9 (40 классов), № 168 (30 классов), № 143 (35 классов), № 20 (33 класса), № 299 (11 классов); Печерского района – Предславинская гимназия № 56 (12 классов); Святошинского района – № 235 (5 классов), "Созвездие" (1 класс), "ЭКО" № 198 (1 класс); Соломенского района – № 164 (8 классов), № 121 (10 классов).

Всего в столичных школах, по разным причинам, отсутствуют 14%, или более 40,7 тыс. учащихся.

"Эпиднадзор за гриппом и ОРВИ продолжается", – добавили в ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

Напомним, сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в четырех школах. Также в Луцке, Одессе и Чернигове продлили каникулы из-за заболевания гриппом.