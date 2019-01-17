Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека

Новости Украины: Это будет Полное Лунное затмение и посмотреть его можно в 5:13 по Гринвичу.

Это Полное Лунное Затмение, которое произойдет в знаке Лев и именно из-за этого в это время высока вероятность, что многим захочется глобальных перемен в жизни - уйти с работы, переехать в другую страну, разойтись со своими супругами и так далее. Однако поддаваться этому чувству астрологи не советуют, так как такой настрой - это лишь побочное действие этого Лунного затмения. Если что-то и менять в своей жизни, то лучше подождать хотя бы недельку и взвесить все за и против.

Как и на кого больше всего повлияют затмения в 2019 году?

Начнем, пожалуй, с тех, кто подвержен наибольшей опасности во время любого затмения:

люди, которые имеют какие-либо хронические болезни (особенно заболевания ЦНС и сердечно-сосудистые);

те, кто страдает депрессиями и навязчивыми состояниями;

мнительные по своей природе люди;

ипохондрики;

легковозбудимые люди.

Согласно научным исследованиям, во время Лунных и Солнечных затмений количество преступлений, нападений и беспорядков все же не увеличивается, однако суицидальных случаев становится больше. Дело в том, что эти явления заставляют нас слишком углубляться в самого себя, а если это мнительный человек, то от него можно ожидать чего угодно. Многие эмоции ощущаются острее и притупляют разум, мы чувствуем тревожность, будто именно сейчас произойдет что-то ужасное и разрушающее. Это и становится причиной наших бессонниц, конфликтов с окружающими и самим собой.

Но нельзя сказать, что затмения приносят лишь вред и беды в нашу жизнь, ведь есть в этом и много положительных моментов. Например, частенько они раскрывают в нас проницательность и интуицию. Этим неплохо бы воспользоваться, не правда ли? Например, составьте себе карту желаний, которые вы хотели бы осуществить в течение этого года. В это время вы сможете понять себя и окружающих больше, чем обычно, но опять же сильно углубляться в свою личность тоже не стоит, так как это может привести к депрессии.