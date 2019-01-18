Сумаййа и Мадяк: какие необычные имена украинцы выбирали для новорожденных

Новости Украины: В Министерстве юстиции Украины рассказали, какими необычными именами в 2018 году родители называли мальчиков и девочек.

О том какими именами чаще всего называли украинцы новорожденных в 2018 году сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"В 2018 году мальчиков чаще всего называли Матвей, Дмитрий, Максим, Марк, Александр, Артем, Андрей, Иван, Владислав. Девочек — Злата, София, Ева, Кира, Яна, Мария, Виктория, Анастасия, Полина ", - сообщила заместитель Министра юстиции Украины по вопросам госрегистрации Ирина Садовская.

Но в каждом регионе наблюдаются свои особенности. Например, во Львовской области очень распространены для девушек такие имена как София, Анна, а в Харьковской области Дарья, Злата. В рейтинге самых популярных имен столицы для мальчиков: Богдан, Даниил, Денис, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Марк, Александр, Тимофей, Ярослав. Для девочек: Арина, Анна, Валерия, Дарья, Ева, Злата, Мария, Милана, Полина, София, Соломия.

Ирина Садовская отметила, что помимо традиционных имен, украинцы выбирают и необычные. В прошлом году девочек называли — Принцесса, Нуне, Авигея, Сумаййа, Аглая, Аиша, Аполлинария, Дельфина, Йохана-Клавдия, Мадонна Лама, Филофтея. Мальчиков — Сонцемир, Мадяк, Космос, Арон Дионисий, Лучиан, Нектарий.