Усовершенствован порядок предоставления "Пакета малыша": что изменилось

Новости Украины: Кабмин предлагает улучшенный порядок предоставления мамам "Пакета малыша".

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок планирования объемов, доставки, выдачи единовременной натуральной помощи «Пакет малыша».

Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, соответствующее постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 20 июня 2018 №512» принято на заседании правительства.

Документом усовершенствован порядок планирования объемов, доставки, выдачи «Пакета малыша», в частности, предусмотрен учет необходимости не менее чем на 2 месяца следующего года при планировании объемов помощи на текущий год, выдача помощи по месту жительства/пребывания новорожденного ребенка не позднее чем через 30 дней со дня рождения, привлечение к выдаче помощи специалиста по социальной работе, социального работника, специалиста негосударственной организации, в полномочия которых входит осуществление социальной работы с семьями и детьми.

«Принятие этого постановления создает условия для обеспечения своевременного получения такой помощи семьям, в которых родился ребенок, и будет способствовать созданию действенных механизмов планирования объемов, доставки, выдачи единовременного натуральной помощи« Пакет малыша »для обеспечения бесперебойного оказания такой помощи, а также обеспечит четкий механизм предоставления единовременной натуральной помощи «Пакет малыша» семьям, которые по определенным причинам не получили такую помощь в роддоме», - отметили в ведомстве.