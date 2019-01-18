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Проверьте свой e-mail: Хакеры выложили в сеть миллионы адресов и паролей

Проверьте свой e-mail: Хакеры выложили в сеть миллионы адресов и паролей
14:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Хакеры выложили базу данных, содержащую 772,9 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей.

Хакеры опубликовали базу данных пользователей с почти 773 миллионами адресов электронной почты и больше 21 миллионами уникальных паролей. Об этом пишет The Wired.

Первым утечку обнаружил эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант. Это крупнейшая утечка украденных данных из всех известных.

Папка под названием "Коллекция №1" является базой данных, ее объем больше 87 гигабайт. Хант сообщил, что размещена на облачном сервисе MEGA и на "общедоступном хакерском форуме".

В открытый доступ выложили личные данные сотен немецких политиков

Данные собирали с 2008 года из различных утечек из тысяч различных источников. Это стало возможным из-за установки пользователями одинаковых паролей к ящикам. Многие пароли были зашифрованы с использованием слабых кэшей.

Проверить, попали ли ваши данные в базу, можно на этом сайте. Если вы также стали жертвой - измените пароль к электронной почте.

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Хакеры, Пароли, E-mail, и-мейл.
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